Родственники убитого литовского фельдшера Садаускаса раскрыли детали жестокого преступления
В воскресенье много людей пришло к последнему месту упокоения в деревне Рагувеле литовского фельдшера Мантаса Садаускаса, исчезновение и зверское убийство которого потрясли всю страну. Его родственники раскрыли подробности трагедии.
На похоронах собрались не только родственники Мантаса, но и друзья, коллеги и другие медики из многих городов Литвы. Родственники убеждены, что организатором убийства является его бывшая жена Юстина Гайгалайте, которая была арестована вместе с двумя другими людьми. Delfi.lt цитирует одну из родственниц, утверждающую, что преступление было спланировано давно. «Все началось давно. Не знаю, куда смотрят наши правоохранительные органы. (..) Она мстительная. Она всем мстила. Ее не трогали, были те, кто ее прикрывал. (..) Я родственница и хочу передать Юстине: чтоб ты сгнила в аду! И сначала в тюрьме. Мы этого не забудем!».
На похороны пришла и бывшая теща Мантаса — Аудроне, мать подозреваемой в убийстве Юстины. Она рассказала журналистам LNK, что внуки знают правду. По ее словам, после похищения Мантаса пытали, а затем выстрелили ему в голову.
«Я его очень любила, он был очень хорошим, очень любил детей, и дети любили его. У нас были хорошие отношения. Но дочь меня уже давно не навещает», — сказала Аудроне.
«Я клинический психолог. У меня сильная связь с детьми, все эти дни мы были вместе. Дети знают: их отец Мантас был замучен, он получил тяжелые травмы и умер». Она считает, что внуки должны знать правду. «Дети должны знать, что мать арестована. Если она виновна, она ответит по закону».
Оставшиеся без родителей близнецы — мальчик и девочка — будут жить с дедушкой и бабушкой, сообщает delfi.lt.
Ранее отец Мантаса — Лаймис — в эфире литовского телеканала TV3 сообщил, что в свидетельстве о смерти его сына в качестве причины указано огнестрельное ранение. «Я видел сына, видел, что у него на шее огнестрельная рана. И в свидетельстве о смерти написано, что он умер от ранения, нанесенного оружием, но более подробной информации у меня пока нет».
Сообщалось, что после масштабной поисковой операции во вторник вечером его тело было найдено на территории одного из домов в деревне Милешкунай. Тело мужчины было завернуто в батут и закопано. При этом на батуте были заметны следы поджога.
Тем временем в четверг в суде рассматривалось дело об убийстве Садаускаса, в котором обвиняется его бывшая жена — чемпионка Европы по бодибилдингу Юстина Гайгалайте. В суде ее адвокат Вайдотас Свидерскис заявил, что женщина отвергает свою вину. «Однозначно она не признает вину. Ее показания ясны, исчерпывающи, она их дала», — отметил Свидерскис.
«Нет доказательств того, что во время преступления она находилась на месте происшествия. Однако более подробные детали ее показаний я раскрыть не могу — они переданы следователям. Призываю уважаемых следователей и всех остальных тщательно оценить все обстоятельства и провести проверку», — добавил адвокат.
Согласно решению суда, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца — под стражей останутся бывшая жена Садаускаса, 37-летняя Юстина Гайгалайте, и 34-летний Вилюс Солканс, которого называют новым партнером Юстины. Прокуратура просила назначить арест на три месяца. Им будут предъявлены обвинения в умышленном убийстве и незаконном лишении свободы.
Третий подозреваемый — Илья Солканс, которого в СМИ называют отцом Вилюса Солканса, — освобожден под залог в размере 5000 евро. Ему предъявят обвинения, связанные с обнаруженным на его территории огнестрельным оружием. Именно на его участке и было найдено закопанное тело Садаускаса.
В суде все подозреваемые скрывали лица и не давали комментариев СМИ.
Ранее Delfi.lt сообщал, что именно Вилюса Солканса, активно занимавшегося спортом и являвшегося чемпионом Литвы по гиревому спорту, подозревают в избиении Садаускаса до смерти. В прошлом году он на платформе whydonate.com заявил, что у него диагностирован рак мозга третьей стадии, и собирал пожертвования, надеясь собрать 25 000 евро.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, 31-летний Мантас Садаускас исчез утром 20 апреля. Его поисковая операция вызвала широкий общественный резонанс, а ряд обстоятельств указывал на то, что медика заманили в ловушку. Это подтвердилось на следующий день, когда было найдено его закопанное тело.
Местные СМИ сообщали, что перед исчезновением он получил в социальной сети Facebook фальшивый заказ на аренду батута — якобы для праздника в детском саду в деревне Палютку. В переписке говорилось, что ранее договоренный поставщик батута в последний момент отказался, поэтому срочно ищут другого. Известно, что в свободное время Садаускас занимался бизнесом по аренде батутов, доставляя их на мероприятия.
Когда началась операция по поиску Садаускаса и его автомобиля, полиция опубликовала соответствующие фотографии — небольшой грузовик, перевозящий батутное оборудование. Сотрудники единого центра помощи сообщили delfi.lt, что родственники пропавшего рассказали: в утро исчезновения он отправил сообщение о том, что должен отвезти батут в детский сад в Палютку. После этого связь с ним оборвалась.
Позже выяснилось, что профиль Facebook, с которого был сделан заказ, удален, а в указанной деревне вообще нет детского сада. Портал 15min.lt связался с местным самоуправлением, где подтвердили, что в деревне есть лишь несколько домов и музей, но детского сада там точно нет. Там также выразили удивление, что кому-то вообще могла прийти в голову идея устраивать детский праздник в понедельник, назвав ситуацию странной и вызывающей тревогу.
После масштабных поисков вечером 21 апреля тело Мантаса Садаускаса было найдено на территории одного из домов в деревне Милешкунай. Тело мужчины было завернуто в батут и закопано. Ранее неподалеку, в лесу, была обнаружена спрятанная машина пропавшего. На территории усадьбы нашли остатки батута, которые, предположительно, пытались сжечь.
Бывшая партнерша Мантаса Садаускаса — Юстина Гайгалаqте — известная культуристка и фитнес-специалист, чемпионка Литвы, а в ноябре 2025 года стала чемпионкой Европы. «Это были соревнования высокого уровня — там участвуют только лучшие. Эту ответственность ощущаешь до самого выхода на сцену, не только за себя, но и за свою страну», — говорила она после победы в интервью etaplius.lt, добавив, что планирует участвовать в чемпионате мира.
Как и Садаускас, она работала фельдшером в службе скорой помощи Паневежиса, однако на работе они почти не пересекались, так как ее смены были значительно реже.
Отец Мантаса — Лаймис — сразу обвинил в произошедшем его бывшую жену. «Это ее рук дело, других вариантов нет», — цитирует его delfi.lt. Он ранее публично высказывал подозрения, что случившееся может быть местью, поскольку после расставания идет судебный спор о том, с кем будут жить дети, и, по его словам, она не хочет ни отдавать детей, ни платить алименты.
Отец также утверждал, что в последнее время в жизни его сына начались серьезные неприятности, в том числе были сожжены его автомобили. По его словам, сын воспитывал близнецов — мальчика и девочку, тогда как мать детей не платила алименты и имела крупный долг — около 60 000 евро. Их отношения распались из-за злоупотребления алкоголем со стороны женщины и ее частых отсутствий дома.
Еще до обнаружения тела Мантаса delfi.lt связался во вторник с Юстиной, которая не смогла объяснить, почему ее подозревают в исчезновении бывшего мужа. «Мне трудно сказать. Конечно, родители в шоке. Я это понимаю. Стараюсь не реагировать эмоционально, ничего не могу комментировать. Я никого ни в чем не обвиняю, все свои заявления могу обосновать», — сказала она, утверждая, что знает о пропаже бывшего мужа лишь из сообщений СМИ.
По ее словам, в последний раз она видела его в воскресенье. «Он со мной не связывается. В воскресенье утром он приехал за детьми. Наша дочь участвовала в танцевальном конкурсе. Я еще сказала, что, может быть, сама отвезу ее, так как мы вместе ездим на репетиции. Он ответил: нет. Позже я спросила, как прошел конкурс, он ответил: хорошо», — рассказала Юстина.
Она добавила, что не живет с Мантасом с 2023 года, однако процесс развода еще не завершен, решение суда не вступило в силу, и до этого момента дети проживают с ней.