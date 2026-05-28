Сборная Латвии по хоккею поборется сегодня за выход в полуфинал чемпионата мира

Если в первых четырех матчах были проблемы с результативностью — всего шесть шайб, то в следующих трех команда забросила уже 18. 24 гола на групповом этапе при нынешнем формате чемпионата (восемь команд в группе) — лучший результат сборной Латвии в истории. Перед четвертьфиналом Латвия с 24 голами после 173 бросков и реализацией 13,87% занимает четвертое место на турнире. Восемь реализованных большинства (четыре против Венгрии) из 23 позволили выйти на второе место по игре в большинстве, а по игре в меньшинстве Латвия занимает восьмое место — пять пропущенных шайб.