Сборная Латвии по хоккею поборется сегодня за выход в полуфинал чемпионата мира
Сегодня в 21:20 в швейцарском Фрибуре сборная Латвии по хоккею проведет четвертьфинал чемпионата мира 2026 года против Норвегии. Прямая трансляция — на канале LTV7.
Дуэль сборных Латвии и Норвегии позволит одной из стран, не входящих в топ-6 мирового хоккея (США, Канада, Швейцария, Финляндия, Швеция, Чехия), включиться в борьбу за медали. Сборная Латвии сыграет в четвертьфинале чемпионата мира в шестой раз и впервые с 2023 года. Три года назад была завоевана историческая бронза.
Сборная Норвегии проводит один из лучших турниров в своей истории. Команда вернулась в четвертьфинал чемпионата мира впервые за 14 лет. Лучший результат норвежцев — четвертое место в 1951 году, а за последние 30 лет высшим достижением остается шестое место в 2011 году.
Статистика на нашей стороне
До сих пор на чемпионатах мира команды встречались 14 раз. Баланс в пользу Латвии — десять побед и четыре поражения. Правда, в последние годы матчи между этими сборными заканчивались победой одной из команд с разницей в одну шайбу.
Самая уверенная победа Латвии была одержана в 1999 году — 7:1, а на турнире 2010 года латвийцы выиграли всухую — 5:0. Тогда в воротах блестяще сыграл Эдгарс Масальскис, а все пять шайб были заброшены в третьем периоде. Еще одна сухая победа завершилась со счетом 3:0, однако было и одно сухое поражение — в 2012 году, когда норвежцы в последний раз вышли в четвертьфинал, они обыграли латвийцев в группе со счетом 3:0.
Последние три матча между командами завершались победой одной из сторон с разницей в одну шайбу. В 2021 году на чемпионате мира в Латвии норвежцы победили по буллитам — 4:3. Это остается последней победой Норвегии над Латвией на чемпионатах мира.
В 2022 году победу Латвии со счетом 3:2 принес Робертс Букартс, а последний очный матч состоялся в бронзовом для Латвии 2023 году, когда в группе была одержана победа — 2:1. Победную шайбу тогда забросил Томс Андерсонс, который играет и в нынешнем составе сборной. Нельзя не вспомнить и матч 2018 года на старте чемпионата, когда в сборной дебютировал нынешний капитан и рекордсмен по голам Рудолфс Балцерс. Именно он, живущий в Норвегии, забросил две шайбы, включая победную в овертайме, позволив начать турнир с победы — 3:2.
Сборные еще ни разу не встречались друг с другом в матчах плей-офф. Перед нынешним чемпионатом мира команды провели в Риге два товарищеских матча, и оба завершились победами Латвии — 3:2 и 4:3. Обе победы были добыты в тяжелой борьбе — в овертайме и по буллитам.
Латвийцы переписывают рекорды
Сборная Латвии приехала на турнир с большим количеством дебютантов и малоопытных хоккеистов, однако пока это не мешает показывать яркий хоккей.
В воротах надежен Кристерс Гудлевскис. В шести матчах у него 1,51 пропущенной шайбы в среднем за игру и 94,48% отраженных бросков. Это третье место среди лучших вратарей турнира. На чемпионате Гудлевскис провел два сухих матча — против Германии (2:0) и Великобритании (6:0). Он присоединился к Элвису Мерзликину и Артуру Ирбе как третий латвийский вратарь с двумя сухими матчами на одном чемпионате мира. Еще один такой матч сделает его рекордсменом.
Рудолфс Балцерс уже забросил семь шайб. В игре против Венгрии он стал самым результативным снайпером сборной Латвии на одном чемпионате мира. С десятью очками капитан сборной занимает шестое место в списке лучших бомбардиров турнира.
Четвертым самым результативным игроком чемпионата является Сандис Вилманис, у которого 11 очков (4+7). Таким образом, уже после группового этапа Вилманис провел самый результативный турнир среди латвийских хоккеистов. 11 очков было и у Рихарда Букартса, однако Вилманис забросил на одну шайбу больше — 4+7 против 3+8 у Букартса.
В десятке лучших бомбардиров турнира находится и центрфорвард первого звена Денисс Смирновс. У него три гола и шесть передач. Всего два матча за сборную пока провел Эдуард Тралмакс, однако это не помешало ему набрать уже шесть очков.
Если в первых четырех матчах были проблемы с результативностью — всего шесть шайб, то в следующих трех команда забросила уже 18. 24 гола на групповом этапе при нынешнем формате чемпионата (восемь команд в группе) — лучший результат сборной Латвии в истории. Перед четвертьфиналом Латвия с 24 голами после 173 бросков и реализацией 13,87% занимает четвертое место на турнире. Восемь реализованных большинства (четыре против Венгрии) из 23 позволили выйти на второе место по игре в большинстве, а по игре в меньшинстве Латвия занимает восьмое место — пять пропущенных шайб.
Возвращение тренера дало норвежцам импульс
Норвегия пока проводит турнир великолепно. В стартовом матче команда проиграла Словакии — 1:2, и это остается единственным поражением норвежцев в основное время. В другом матче они уступили Канаде — 5:6 после основного времени.
Во всех остальных матчах были победы — 4:0 над Словенией и Италией, затем была шокирована соседняя Швеция — 3:2, а Чехия уверенно обыграна со счетом 4:1. Именно победа над чехами позже позволила Норвегии занять высокое второе место в группе.
Перед нынешним чемпионатом мира на пост главного тренера сборной Норвегии вернулся Петер Торесен. Он руководил командой с 2016 по 2022 год, а его сын Патрик Торесен, проведший 106 матчей в НХЛ, сейчас является генеральным менеджером сборной. Именно при Торесене в составе Stavanger Oilers первые шаги в профессиональном хоккее делал Рудолфс Балцерс.
В составе есть хоккеисты с опытом в клубах НХЛ. Нападающий Микаэль Брансегг-Нюгор провел 14 матчей за “Детройт Ред Уингз” в этом сезоне. Он был партнером Эдуарда Тралмакса по клубу АХЛ “Гранд-Рапидс Гриффинс”, где провел большую часть сезона — 44 очка в регулярном чемпионате и восемь в плей-офф. После присоединения к сборной он уже набрал четыре очка — 3+1.
На драфте НХЛ 2024 года под 23-м номером был выбран защитник Стиан Солберг. В НХЛ он пока не дебютировал, проводя второй сезон в Американской хоккейной лиге. Это его третий чемпионат мира — год назад у него было шесть очков, из них четыре гола, а в нынешнем турнире пока одна передача.
Самым результативным игроком Норвегии на групповом этапе стал выступающий за шведский клуб Leksands (в следующем сезоне перейдет в Rogle) Тинус Люк Коблар. У него уже восемь очков — пять голов и три передачи.
Норвежцы отличаются высокой реализацией моментов — 25 голов после 168 бросков (14,88%, второе место на турнире). Пока не слишком удается большинство — реализованы только четыре попытки из 23 (17,39%, 13-е место). Зато отлично работает меньшинство — команда не пропустила в 23 случаях из 26 (88,46%, четвертое место турнира).
Если Гудлевскис — третий лучший вратарь турнира, то строчкой выше находится голкипер Норвегии Хенрик Хёукеланн, который принес норвежцам все пять побед на групповом этапе. Его статистика — 1,20 пропущенной шайбы за матч и 94,74% отраженных бросков.
Победитель пары Латвия — Норвегия обеспечит себе участие в чемпионате до последнего дня турнира — то есть сыграет в матчах за медали. В случае победы Латвия сделает это во второй раз за четыре года. В полуфинале победитель встретится с победителем пары Швейцария — Швеция.