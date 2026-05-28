"Тянуть резину сейчас не годится": Кулбергс и его министры назвали главные задачи нового правительства
Новое правительство под руководством Андриса Кулбергса приступило к работе с акцентом на безопасность, здравоохранение, образование, пересмотр бюджетных расходов и сокращение бюрократии. Министры уже обозначили ключевые направления, которыми намерены заняться в ближайшие месяцы. Otkrito.lv подробно рассказывает о них.
Кулбергс: двери для хороших идей будут открыты всем депутатам
Премьер-министр Андрис Кулбергс (Объединенный список), выступая на внеочередном заседании Сейма, подчеркнул, что его двери для хороших идей всегда будут открыты каждому депутату парламента.
Он признал, что еще четыре года назад не представлял, что может стать депутатом Сейма, а две недели назад — что может возглавить правительство. Кулбергс поблагодарил президента Латвии Эдгара Ринкевича за выдвижение на пост премьер-министра, а коллег — за доверие.
По словам Кулбергса, за две недели в стране удалось разрешить политический кризис. Он заявил, что гордится тем, что политики смогли договориться и найти общее даже в чувствительных вопросах. Кулбергс также отметил, что для латвийских условий процесс формирования этой власти был необычно быстрым: за 10 дней удалось создать работоспособное правительство.
Он подчеркнул, что скорости требует и общество.
«Тянуть резину сейчас не годится», — сказал Кулбергс, отметив, что Латвии нужно эффективное и профессиональное правительство, которое действительно хочет и способно работать.
Кулбергс заявил, что обязанность правительства — заботиться о безопасности Латвии: внешней, экономической, энергетической, а также о безопасности людей в собственной стране. По его словам, он хотел бы, чтобы возглавляемое им правительство запомнили словами «скорость и ответственность».
Премьер также подчеркнул, что экономика государства идет рука об руку с безопасностью. «Без безопасности не будет экономики, а без экономики не будет безопасности», — сказал он. В качестве примера Кулбергс привел Украину, которая в условиях войны способна производить, внедрять инновации и экспортировать. «Стоит поучиться», — отметил он.
Кулбергс также заявил, что государство больше не может жить в долг, поскольку это не является хорошим финансовым управлением. По его словам, если продолжать так же, остаются два варианта — либо повышать налоги, либо зарабатывать больше.
«Ничего не делать — не выход из ситуации», — признал премьер.
Он подчеркнул, что «тяжело заработанные деньги» нужно использовать разумно, а расточительности необходимо положить конец. В качестве примеров расточительности Кулбергс назвал необоснованные денежные премии, лишние командировки и закупки.
Премьер заявил, что не боится брать на себя ответственность. По его словам, он готов уделять большое внимание вопросам, связанным с airBaltic, Rail Baltica и ходом выборов. Кулбергс также подчеркнул, что нужно прекратить практику непринятия решений. По его словам, впереди будут тяжелые решения, которые нужно будет честно объяснять обществу.
Премьер пообещал говорить открыто и не давать декоративных обещаний. Он признал, что у него не будет решений для всех существующих и будущих проблем, не будет ответов на все вопросы, а правительство не сможет оценить абсолютно все приоритеты. По его словам, будут и ошибки, в том числе его собственные.
«Но их нужно признавать, исправлять и учиться на них», — подчеркнул Кулбергс.
Он признал, что работа правительства в предвыборный период не будет легкой, однако, по его словам, это станет хорошей мерой, по которой общество ясно покажет, хорошо или плохо работает правительство.
Кулбергс призвал политиков оставить ссоры для предвыборных дебатов, поскольку они не помогут достичь главного.
Он также признал, что, придя в политику, ему было трудно смириться с делением на позицию и оппозицию. «Обещаю, что для хороших идей и решений мои двери всегда будут открыты всем депутатам Сейма», — сказал Кулбергс.
Премьер подчеркнул, что не будет просить других быть снисходительными к нему или обеспечивать ему какой-то особый режим бережного отношения, поскольку жесткая критика помогает правительству оставаться в тонусе.
Кулбергс заявил, что народ Латвии уже доказал: тяжелым трудом можно добиться головокружительных успехов в самых разных отраслях. Он задался вопросом, почему Латвия не могла бы быть первой и в политике.
«Думаю, мы можем», — подчеркнул премьер.
Он также выразил уверенность, что Латвия может стать лучшим местом в мире для детей. По мнению Кулбергса, если это произойдет, страна станет лучшим местом в мире и для остальных жителей. Кулбергс считает, что в Латвии также может быть самая быстрая государственная администрация в Европе. «Мы можем это сделать, если захотим», — сказал премьер.
Финансы: ревизия бюджета и ограничение новых инициатив
Министр финансов Марис Кучинскис (Объединенный список) заявил, что его приоритетом станет пересмотр бюджетных расходов. По его словам, необходимо выявить нерациональные траты и создать буфер, чтобы в будущем защититься от подобных расходов.
«Необходимо пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер, чтобы защититься от таких трат. Будет проведена основательная ревизия бюджета, потому что мы не можем позволить себе передать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными расходными позициями», — сказал Кучинскис.
Министр признал, что времени для полноценной переоценки всей бюджетной базы слишком мало. По его словам, так называемые нулевые бюджеты в министерствах сейчас создать не удастся, однако рано или поздно это придется сделать.
Главными приоритетами в расходах Кучинскис назвал безопасность, образование и здравоохранение. Новые политические инициативы, по его словам, смогут быть связаны только с этими тремя направлениями. Другие приоритеты министерства смогут реализовывать лишь в том случае, если найдут средства внутри собственных бюджетов и не будут просить дополнительное финансирование.
Здравоохранение: больничная сеть, единая запись и деньги для отрасли
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство»), сохранивший должность в новом правительстве, намерен продвинуть реформу сети больниц, продолжить развитие единой записи и единого направления, улучшать доступность медицинских услуг для детей и искать дополнительное финансирование для здравоохранения.
Среди ближайших мер — льготы по оплате услуги фармацевта для рецептурных лекарств с аптечной ценой до 10 евро. Их планируется ввести с 1 июля. С 1 сентября планируется обеспечить полное покрытие платы за услугу фармацевта для людей с инвалидностью первой группы при покупке рецептурных лекарств, в том числе компенсируемых государством препаратов.
Абу Мери также подчеркнул необходимость продолжить работу над единой записью и единым направлением, чтобы в цифровом формате упорядочить очереди на услуги. Первый этап уже начат, но работа будет продолжаться весь следующий год с участием лечебных учреждений.
Отдельный блок — реорганизация сети больниц. По словам министра, в этом году по этому вопросу должны быть приняты правила Кабинета министров. Абу Мери подчеркнул, что реформа не означает закрытия больниц. Речь, по его словам, идет о реорганизации работы, чтобы пациенту было понятно, где именно доступен нужный специалист.
При планировании сети больниц учитываются безопасность в приграничье, расстояние до лечебных учреждений, наличие так называемых «медицинских пустынь», а также доступность Риги и региональных больниц.
Еще одним приоритетом министр назвал улучшение детского здоровья. В этой связи он упомянул инструмент BAASIK — комплект инструментов скрининга раннего развития детей, который помогает до шести лет выявлять риски в когнитивном развитии, моторной координации, развитии языка и речи, эмоциональной сфере, устойчивости внимания и поведении.
Говоря о финансировании, Абу Мери заявил, что цель — добиться, чтобы бюджет здравоохранения достиг не менее 12% от общих расходов государственного бюджета. Он признал, что финансирование отрасли длительное время остается недостаточным.
Благосостояние: базовые пенсии, поддержка семей и политика инвалидности
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян), который продолжил работу в новом правительстве, до выборов хочет ввести базовые пенсии, чтобы уже с октября обеспечить дополнительные доплаты сениорам старше 85 лет.
Узулниекс также заявил, что будет добиваться в бюджете следующего года дополнительной поддержки для семей с детьми. Особый акцент, по его словам, должен быть сделан на семьях с одним и двумя детьми — министр хотел бы удвоить государственные семейные пособия за одного и двух детей.
Кроме того, он подчеркнул необходимость усилить поддержку одиноких, или соло-родителей, которые воспитывают детей одни, поскольку такие семьи находятся в зоне риска бедности.
Говоря о долгосрочных задачах, Узулниекс отметил, что одной из важнейших реформ могла бы стать полная переработка политики в отношении инвалидности.
Образование: безопасность в школах, экзамены и меньше бюрократии
Министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) назвала главными приоритетами безопасность на всех уровнях образования и сокращение бюрократии.
По ее словам, у образовательных учреждений должно быть четкое понимание того, как действовать в различных кризисных ситуациях. При этом нужны не только теоретические знания, но и практическая отработка мер безопасности. Это, как считает Индриксоне, поможет укрепить уверенность и чувство безопасности.
В числе ближайших задач министр назвала успешное завершение учебного года и проведение государственных проверочных работ. Она подчеркнула, что каждому молодому человеку нужно дать возможность получить оценки, особенно при окончании средней школы, чтобы никто не оказался в худшей ситуации по сравнению с другими.
Индриксоне также намерена заняться сокращением бюрократии в сфере образования и проконсультироваться с руководителем рабочей группы по сокращению бюрократии Янисом Эндзиньшем. По ее мнению, административную нагрузку можно уменьшить сравнительно быстро, чтобы у педагогов было больше времени для работы с детьми.
Министр также считает необходимым определить четкие критерии качества образования на всех этапах, в том числе в дистанционном обучении. Говоря о более широких реформах, она выразила готовность оценить реформу содержания образования Skola2030.
Внутренние дела: гражданская защита, иммиграция и модернизация служб
Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил, что в отрасли планируются «достаточно кардинальные изменения». Главный акцент он намерен сделать на совершенствовании гражданской защиты и ограничении иммиграции.
Домбрава назвал одной из приоритетных задач подготовку критической инфраструктуры к вероятности различных военных и террористических атак. По его словам, за короткое время все полноценно завершить будет сложно, но процесс необходимо как минимум начать.
Также министр намерен ужесточить иммиграционную политику и контроль, в том числе ограничить выдачу новых видов на жительство. Он также планирует постепенно внедрять рекомендации, изложенные в итоговом докладе парламентской следственной комиссии по проблемам иммиграции, которую сам возглавлял.
Среди приоритетов Домбрава назвал модернизацию служб внутренних дел, включая внедрение систем беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем. В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами также планируется развивать возможности обнаружения угроз в воздушном пространстве.
Оборона: украинский опыт и «безопасное небо» над Латгале
Министр обороны Райвис Мелнис («Новое Единство») ранее подал заявление об увольнении со службы в Национальных вооруженных силах, чтобы занять политическую должность. Он заявил, что хочет дать «толчок» переносу украинского опыта в развитие латвийской армии и поддержать командующего Национальными вооруженными силами Каспарса Пуданса в обеспечении «безопасного неба» над Латгале.
Среди трех главных приоритетов Мелнис назвал продолжение начатых в министерстве работ с акцентом на перенятие украинского опыта и его интеграцию в опыт и знания вооруженных сил.
Второй приоритет — совершенствование, упорядочивание и интеграция экосистемы военной промышленности в оборонную отрасль. Третий — переориентация возможностей Национальных вооруженных сил под сегодняшние и будущие потребности.
По словам Мелниса, украинские военные уже делились своим опытом, однако Латвии нужны как системы, так и системный подход. В этой связи он говорил о необходимости приглашать украинских специалистов в Латвию, ездить в Украину, смотреть, как используются соответствующие системы, и работать вместе с индустрией для максимального эффекта.
Сообщение: Rail Baltica, airBaltic, дороги и граница
Министр сообщения Рихард Козловскис («Новое Единство») назвал своими приоритетами Rail Baltica, airBaltic, безопасность дорожного движения и строительство умной инфраструктуры на границе.
По словам Козловскиса, Rail Baltica и airBaltic — два вопроса, которые уже стоят в повестке и не будут из нее сняты. Он подчеркнул, что поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica предусматривают: реализация проекта является общей задачей правительства, а не только Министерства сообщения.
Говоря об airBaltic, Козловскис заявил, что у Латвии должна быть такая компания. По его словам, с одной стороны, airBaltic — это «дитя забот», а с другой — ценность. Министр пообещал делать все, чтобы airBaltic продолжала летать, но отметил, что у желаний и возможностей есть определенная граница.
Он также напомнил о вопросе границы: Латвийский государственный центр радио и телевидения продолжает внедрение умных технологий вдоль латвийско-белорусской и латвийско-российской границы, чтобы вся сухопутная граница была полностью оснащена до конца 2026 года.
Отдельно Козловскис выделил безопасность дорожного движения, отметив, что здесь ему пригодится опыт работы министром внутренних дел.
Климат и энергетика: безопасность, возобновляемые проекты и пересмотр климатических целей
Министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Национальное объединение) назвал приоритетами энергетическую безопасность, вовлечение общества в проекты возобновляемой электроэнергии и оценку климатических целей.
По его словам, в обычных обстоятельствах правительствам дают 100 дней на раскачку, но в этом случае у правительства, вероятно, сам срок работы составит около 100 дней. Поэтому министерством нужно начинать руководить сразу, без переходного периода.
Витенбергс отметил, что вопросы энергетики ему знакомы: в период, когда он был министром экономики, принимались решения об отказе от российских энергоресурсов, и тогда удалось обеспечить безопасный поток энергоресурсов.
Главным вопросом министр назвал оценку нынешней ситуации с энергетической безопасностью в случае угроз. По его словам, его беспокоят энергетические объекты, и необходимо понять, что нужно для их укрепления.
Второй важный вопрос — вовлечение общества в принятие локальных решений по проектам возобновляемой энергетики. Витенбергс считает, что сейчас интересы предпринимателей и общества в этой сфере не сбалансированы. Он также намерен упорядочить требования к различным объектам возобновляемой энергетики, включая нормы о звуке ветровых электростанций, мерцании и утилизации оборудования.
Говоря о климатических целях, Витенбергс заявил, что Латвии стоит оценить ситуацию и, возможно, «не всегда стремиться быть в первых рядах, угождая Брюсселю», а прежде всего думать о народном хозяйстве и счетах жителей. По его словам, климатические вопросы, возможно, на какое-то время нужно «поставить на паузу».
Региональное развитие: выборы, ИТ-проекты и восточная граница
Министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс (Объединенный список) назвал одним из главных приоритетов завершение работы над избирательной системой и оценку целесообразности проектов в сфере информационных технологий после картельного скандала.
По словам Таварса, это самое тяжелое наследие предыдущего правительства.
Следующей важной задачей он назвал развитие самоуправлений восточного приграничья в ситуации, когда в Латгале падают боевые дроны, существенно снижается туризм, экономическая активность и чувство безопасности жителей. По словам министра, необходимы решения, которые помогут улучшить ситуацию.
Тавар также обещает восстановить разумный диалог с самоуправлениями и наладить более тесное межведомственное сотрудничество, чтобы укрепить возможности самоуправлений в сфере гражданской защиты.
Юстиция: права детей, электронный надзор и реформы
Министр юстиции Эдвард Смилтенс (Объединенный список) заявил, что его приоритетом станут права детей и их защита, особенно вопросы так называемых «детей системы».
По словам Смилтенса, главная задача нового правительства — поддержать премьера и предотвратить возможные кризисы. Однако в Министерстве юстиции он хочет сосредоточиться именно на детях и защите их прав.
Среди других задач министр назвал сокращение бюрократии, упрощение процессов и командную работу. Он также указал на необходимость шире использовать электронный надзор — например, в отдельных случаях заменять кратковременное задержание электронным контролем.
Смилтенс признал, что за четыре месяца невозможно реализовать все замыслы, однако он хочет начать значимые для Латвии реформы, которые могли бы продолжиться и после этого периода.
Министр также заявил, что хочет внедрить в Министерстве юстиции творческую рабочую среду и призвать сотрудников активнее предлагать идеи.
Культура: зарплаты руководителей коллективов, Gors и вопрос языков нацменьшинств
Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) заявил, что приоритетно намерен искать финансирование для повышения оплаты труда руководителей художественных коллективов.
Он напомнил, что в предыдущий период, когда с июля 2019 года по сентябрь 2023 года занимал пост министра культуры, времена с финансовой точки зрения тоже были очень сложными, но тогда удалось добиться повышения оплаты труда.
«Я и раньше ничего не обещал, я говорил, что постараюсь это сделать, потому что даже в трудные времена возможны политически благоприятные решения для сферы культуры. Не буду обещать и сейчас, но, на мой взгляд, своей предыдущей работой я доказал, что очень постараюсь этого добиться», — заявил Пунтулис.
Среди других приоритетов он назвал поиск решения для будущего латгальского концертного зала Gors и принятие Закона о библиотеках.
Кроме того, в поле зрения министра будут вопросы, связанные с поправками к Закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими после решения Конституционного суда, которое обязывает пересмотреть обязанность общественного СМИ создавать контент на языках нацменьшинств.
Общий вектор: короткий срок, жесткие приоритеты и фокус на безопасности
По заявлениям министров видно, что правительство Кулбергса начинает работу в условиях ограниченного времени и вынуждено концентрироваться на нескольких ключевых направлениях. В разных отраслях повторяются одни и те же мотивы: безопасность, пересмотр расходов, снижение бюрократии, защита уязвимых групп и необходимость довести до конца уже начатые реформы.
При этом часть министров прямо признает, что за несколько месяцев невозможно завершить все запланированное. Поэтому задача нового Кабинета министров, судя по их заявлениям, — не только принять срочные решения, но и заложить основу для реформ, которые должны продолжиться уже после следующих выборов.