В проекте Bordo rezidences в Торнякалнсе отметили праздник стропил
В жилом проекте Bordo rezidences в Торнякалнсе отметили праздник стропил - строительство идет в соответствии с графиком, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже на конец 2026 года. В ближайшее время клиентам будет доступна возможность осмотреть демо квартиру.
Руководитель отдела продаж проекта Кристине Визуле отмечает: «Посетив демо квартиру, клиенты смогут лично оценить качество отделки и планировочные решения. Спрос остается стабильным - еще есть возможность выбрать подходящую квартиру по фиксированным ценам. На данный момент уже зарезервировано 25 процентов от общего числа квартир».
Проект развивает компания ASTOR Group, финансирование обеспечивает Rietumu Banka, а продажи осуществляет Vestabalt - компания в сфере недвижимости с 35-летним опытом работы. Проект предусматривает строительство двух энергоэффективных многоквартирных домов с общим количеством 74 квартир с полной отделкой. Концепцию интерьера разработала дизайнер Эва Станевичa, сделав акцент на функциональность и устойчивые материалы.
Как подчеркивает член правления Rietumu Banka и руководитель Кредитного управления Артурс Юкшс: «Латвии и Риге необходимы новые жилые дома на долгосрочную перспективу, и “Bordo rezidences” - отличный пример того, что такие проекты высоко ценятся и востребованы. Это наш очередной совместный проект с ASTOR Group, которому мы предоставили кредит почти в 6 миллионов евро. Мы высоко оцениваем профессиональный уровень компании, что подтверждается продуманным выбором локации, качеством строительных работ и тщательной реализацией бизнес-идеи».
В зданиях интегрированы современные технические решения - теплые полы, вентиляция с рекуперацией и качественная звукоизоляция. На территории предусмотрены озелененные зоны отдыха, детская игровая площадка, велопарковки и места для зарядки электромобилей.
За последние годы Торнякалнс переживает стремительное развитие - район стал одним из самых активных направлений новых жилых проектов в Риге, что, по оценке экспертов, положительно влияет на стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе.
