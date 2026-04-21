Мы тщательно бережем свой паспорт, но совершаем куда более серьезные ошибки

Эксперты по безопасности давно говорят простую вещь: ваши данные — это и есть вы. Не метафора, а реальность. Сегодня достаточно пары утечек — и злоумышленник знает о вас больше, чем случайный прохожий: где вы живете, что покупаете, где работаете, с кем общаетесь. Добавьте к этому номер карты или доступ к аккаунту — и картина становится опасной.