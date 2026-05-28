Выпускники, готовьтесь: после прошлогоднего скандала экзамен по математике могут резко усложнить
После критики слишком легких экзаменов и рекордно высоких оценок в 2025 году латвийские 12-классники могут столкнуться с неожиданным ужесточением заданий — преподаватель математики предупреждает, что в этом году экзамены способны неприятно удивить многих выпусников.
В Латвии продолжаются изменения в системе образования в рамках программы Skola2030, и вместе с ними меняется сложность школьных экзаменов. Основатель частной школы «Метод Эрнеста» (Ernesta metode) и известный частный преподаватель математики Эрнест Казакевич в эфире TV24 заявил, что уровень экзаменов в последние годы был крайне нестабильным.
По словам эксперта, система пока еще находится в процессе настройки. «Сейчас у нас меняется образовательная программа — Skola2030, появились новые экзамены, возможно, они все еще регулируют необходимый уровень сложности», — отметил Казакевич.
Он рассказал, что после введения новой системы уровень экзаменов заметно колебался из года в год. «Самый первый экзамен, который был создан в 2022 году для средней школы, был довольно сложным. Потом его сделали немного легче, а в прошлом году — еще легче», — пояснил преподаватель.
По его словам, изменения коснулись не только содержания, но и объема заданий. «Например, экзамен для средней школы был на 30% короче, чем обычно. Для девятых классов экзамен тоже был сравнительно легче», — сказал он.
Именно это, по мнению Казакевича, привело к проблемам при отборе учеников в гимназии. «В прошлом году возник скандал, когда директора гимназий жаловались, что трудно отбирать учеников, потому что у всех высокие результаты», — отметил эксперт. Теперь, считает преподаватель, после критики слишком простых экзаменов Министерство образования может пойти в противоположную сторону.
«Возможно, именно потому, что был скандал из-за слишком легких экзаменов, в этом году мы можем ожидать чего-то более сложного», — предупредил Казакевич.