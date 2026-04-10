Рижская дума анонсировала крупную программу ремонта улиц и тротуаров за 10 млн евро
В 2026 году Рига продолжит обновление покрытия улиц и тротуаров, улучшая транспортную инфраструктуру в разных районах города. В этом году планируется восстановить проезжую часть и тротуары общей площадью 343 361 квадратный метр. Общий запланированный объем финансирования работ по обновлению покрытия составляет 10 009 177 евро без НДС.
Работы охватят большую часть города — от Иманты, Золитуде и Агенскалнса в Пардаугаве до Юглы, Тейки, Центра, Гризинькалнса, Шампетериса, Болдераи, Вецмилгрависа, Торнякалнса и других районов.
Всего в этом строительном сезоне работы по обновлению покрытия запланированы на нескольких объектах — на улицах и тротуарах по всему городу.
В конце марта уже начались работы на улице Ледманяс. На остальных объектах старт работ намечен на конец апреля или начало мая, когда установится стабильная температура воздуха на уровне +10…+15 градусов, необходимая для качественной укладки асфальта.
Исключение составляют три объекта: на участке улицы Стурманю от улицы Гобас до улицы Лиелупес и на участке улицы Даугавгривас работы планируется начать в июне, а на участке проспекта Карля Улманя от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку — в июле.
В этом году в целом запланировано обновление покрытия проезжей части на 21 объекте и покрытия тротуаров на 11 объектах.
Работы в разное время будут влиять на движение транспорта на ряде улиц города, вызывая временные ограничения, объездные маршруты, снижение скорости и местами перекрытие участков в зоне проведения работ.
Работы по обновлению покрытия улиц, которые не удалось начать в запланированные сроки из-за неблагоприятных погодных условий, перенесены с 2025 года и будут продолжены в 2026 году:
- участок улицы Вецумниеку от улицы Прогреса до улицы Имантас;
- участок улицы Вайнедес от улицы Гимнастикас до проспекта Карля Улманя;
- участок улицы Тадайкю от улицы Валдекю до улицы Вайнедес;
- участок улицы Балдонес от улицы Слокас до улицы Грегора;
- улица Ледманес;
- проспект Карля Улманя от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку;
- улицы Карля Ватсона, Клайпедас, Порука, Глика и Стокгольмас;
- Сигулдский проспект;
- участок улицы Стурманю от улицы Гобас до улицы Лиелупес;
- участок улицы Даугавгривас;
- улицы Яунсаулес, Морицa и Усмас;
- улица Вентспилс от улицы Калнциема до улицы Крузес;
- участок улицы Золитудес от улицы Приедайнес до улицы Акацию;
- проспект Густава Земгала под путепроводом вдоль Новой Тейки.
Новые работы по обновлению покрытия улиц, запланированные на 2026 год:
- участок улицы Мукусалас от рва Килевейна до транспортного кольца на улице Мукусалас;
- улица Мурьяню;
- улица Лиелирбес от улицы Вентспилс до улицы Ремтес;
- улицы Скрудалиенас и Лиластес;
- улица Имантас;
- участок улицы Эдуарда Смилгя от улицы Маза Нометню до улицы Слокас;
- улица Аристида Бриана;
- бульвар Узварас от Каменного моста до улицы Бариню.
Обновление покрытия тротуаров:
- тротуары на улицах Ивес и Звардес;
- тротуар на улице Кулдигас от улицы Вилипа до улицы Грегора;
- тротуар на улице Атпутас от улицы Магоню до улицы Маза Нометню;
- тротуар на улице Шампетера от улицы Засулаука до улицы Руцавас;
- тротуар на улице Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Гертрудес;
- тротуары на улице Пернавас;
- тротуары на улице Мелдру;
- тротуар на улице Ропажу от улицы Джутас до улицы Палму;
- перекресток улиц Палму и Берзпилс;
- тротуары на улице Целму;
- тротуар на улице Саласпилс от дома на Саласпилс, 2 k-1 до дома на Ритупес, 29.
Рижская дума продолжает системно улучшать уличную инфраструктуру города, обеспечивая более безопасное и удобное передвижение для всех участников движения — водителей, пешеходов и велосипедистов. Обновленное покрытие повысит комфорт передвижения, сократит количество выбоин и продлит срок службы улиц.
Муниципалитет призывает жителей заранее планировать свои ежедневные маршруты и с пониманием относиться к возможным затруднениям движения. Информация об ограничениях будет отдельно публиковаться на муниципальном портале riga.lv в разделе «Ограничения движения».