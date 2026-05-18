В Беларуси начались учения по применению ядерного оружия
В Беларуси в понедельник, 18 мая, начались учения воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. На фоне войны в Украине и растущей напряженности у границ НАТО такие маневры выглядят особенно тревожно, хотя Минск заявляет, что они не направлены против третьих стран.
О начале тренировки сообщило Министерство обороны Беларуси. По его данным, в учениях участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Целью заявлена отработка вопросов планирования применения нестратегического ядерного оружия, а также проверка готовности воинских частей выполнять задачи по назначению.
Белорусское Минобороны заявило, что учения должны повысить уровень подготовки личного состава, оценить готовность воздушно-десантных сил и проверить их способность вести боевые действия из неожиданных районов. В Минске также утверждают, что тренировка не направлена против конкретной страны и якобы не несет угрозы региональной безопасности.
При этом Беларусь уже несколько лет остается ключевым военным союзником России. В 2023 году Россия объявила о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва при этом подчеркивала, что контроль над этими вооружениями остается за Россией.
Учения проходят на фоне новых заявлений о возможных угрозах с белорусского направления. За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может рассматривать сценарии атак с территории Беларуси — как против Украины, так и против одной из стран НАТО. По его словам, среди возможных направлений риска называются страны, граничащие с Беларусью, включая Польшу, Литву и Латвию.
Беларусь и Россия уже проводили подобные маневры. В 2024 году Минск присоединялся ко второму этапу российских учений нестратегических ядерных сил, где отрабатывались вопросы совместной подготовки частей России и Беларуси к боевому применению такого оружия.