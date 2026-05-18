Пол Маккартни: "Неталантливые люди становятся невероятно знаменитыми"
83-летний Пол Маккартни резко высказался о культуре инфлюенсеров: по мнению легенды, сегодня огромную популярность получают люди без особого таланта — достаточно лишь миллионов просмотров и лайков.
Легендарному музыканту группы The Beatles Пол Маккартни исполнилось 83 года, а его музыкальная карьера продолжается уже более шести десятилетий. Маккартни высказал неожиданное мнение о культуре инфлюенсеров, заявив, что «люди, которые не кажутся талантливыми, становятся удивительно знаменитыми».
Маккартни работает в индустрии развлечений уже 60 лет и прекрасно знает отношение и подходы разных поколений к музыкальному миру — как к входу в него, так и к уходу со сцены. В недавнем интервью музыкант поделился размышлениями о том, как, по его мнению, изменился мир знаменитостей, особенно на фоне расцвета социальных сетей.
Во время подкаста «The Rest Is Entertainment» ему задали вопрос слушателя о том, что больше всего удивляет музыканта в XXI веке. Пол ответил:
«Я бы сказал, что большая часть этого феномена инфлюенсеров — я его не понимаю, потому что я не из этого поколения. Но я это вижу, невозможно этого не замечать. Моя жена смотрит Instagram и показывает мне что-то, а потом одна из таких вещей появляется и у меня. Это кажется забавным — и, по-моему, так было всегда — люди, которые не выглядят особенно талантливыми, становятся невероятно знаменитыми. Миллиарды просмотров и кликов».
«Нужно быть осторожным, говоря на эту тему, потому что это может звучать очень старомодно. Что, наверное, так и есть», — добавил Маккартни.
В марте вышел первый сингл «Days We Left Behind» с нового альбома Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane», релиз которого запланирован на 29 мая этого года. Это станет 21-м сольным студийным альбомом музыканта.