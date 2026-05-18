Нам не нужно было бояться того, что мы распродадим Латвию: Тейкманис о главной ошибке 90-х

Продолжая разговор о 90-х годах, на вопрос о том, что тогда нужно было и можно было сделать иначе, Тейкманис отвечает — это было время фундаментальных реформ, когда люди часто сами до конца не понимали, что и как нужно делать. Первым делом он упоминает приватизацию, где немного не хватило смелости. «Смелости по отношению к обществу. Если бы тогда мы хотя бы подарили или за символическую цену отдали наши предприятия компаниям и инвесторам из других стран, мы бы продвинулись намного дальше, чем отдавая их существующему руководству, которое в основном развалило эти предприятия. Продавали как недвижимость. Нам надо было дарить».