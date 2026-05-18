Глава Госканцелярии Райвис Кронбергс уходит с поста
Райвис Кронбергс покидает пост директора Государственной канцелярии 18 мая 2026 года. Отношения государственной гражданской службы прекращаются на основании взаимного соглашения с премьер-министром Эвикой Силиней.

До назначения нового руководителя Государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам правовых актов Инесе Гайлите.

Кабинет министров утвердил Райвиса Кронбергса в должности директора Государственной канцелярии 23 июля 2024 года, а к работе он приступил 12 августа. У Кронбергса многолетний опыт работы на руководящих должностях в государственном управлении, в том числе 10 лет он был государственным секретарем в двух министерствах — Министерстве юстиции, а затем Министерстве земледелия.

Работу в государственном управлении Райвис Кронбергс начал в 2007 году в Министерстве юстиции, где с 2009 по 2014 год был директором Административного департамента, а затем восемь лет занимал должность государственного секретаря. За свою работу в государственном управлении он получил несколько благодарственных писем и высоких наград.

Кронбергс получил профессиональную степень бакалавра и профессиональную степень магистра в области права. До этого он получил степень бакалавра социальных наук.

Государственная канцелярия является центром правительства Латвии. Ее задача — обеспечивать работу правительства, а также, используя анализ данных, оценивая различные сценарии действий и привлекая экспертов из разных сфер, предоставлять премьер-министру и правительству основанную на данных и исследованиях информацию. Это помогает принимать более точные и основанные на фактах решения.

Работой Государственной канцелярии руководит директор — чиновник самого высокого ранга.

