Счета меньше, а пользы больше: какие привычки стоит пересмотреть уже сейчас
У многих устойчивость ассоциируется с крупными решениями, радикальными изменениями или долгосрочными стратегиями, но на самом деле наибольшее значение имеют небольшие повседневные решения, которые постепенно перерастают в более дружественные для природы привычки. Именно небольшие, продуманные изменения - ходьба пешком вместо короткой поездки на автомобиле, более частый выбор продуктов растительного происхождения или более осознанные привычки дома - могут стать началом более здорового и устойчивого образа жизни.
Как отмечает эксперт по устойчивости Ингрида Страздиня, важной частью устойчивого образа жизни является также продуманное потребление. "Устойчивый подход начинается с продуманного выбора - качественных, функциональных и долговечных решений, которые служат дольше и помогают создать более здоровую среду дома", - говорит она.
Эксперт рекомендует постепенно вводить в повседневную жизнь экологичные привычки, начиная с одной.
"Начать с чего-то одного и постепенно менять привычки - это самый здоровый и естественный путь, потому что каждое такое решение органично ведет к следующему", - добавляет она.
Изменения часто начинаются с очень простых повседневных привычек, например, раз в неделю готовить на ужин биологически сертифицированные продукты, более часто готовить еду растительного происхождения, планировать приемы пищи так, чтобы не оставалось излишков. Также важно выбирать качественную одежду, использовать многоразовые предметы в повседневной жизни, например, при выборе дивана отдавать предпочтение дивану со сменными чехлами.
Делясь своим опытом, Ингрида говорит, что устойчивые привычки стали частью будничной жизни в ее семье. "Я очень стараюсь думать об этих вещах. У нас большая семья, поэтому мы делимся детской одеждой и получаем ее от других. Для уборки дома используем средства биологического происхождения. Готовим дома и стараемся, чтобы на столе всегда были полезные лакомства, выбираем продукты без упаковки, когда это возможно, поддерживаем местных фермеров и производителей. Мы также перешли дома на 100% возобновляемую энергию", - рассказала она.
Забота о природе помогает экономить энергию и деньги
Ресурсосберегающие решения дома могут открыть больше возможностей для более устойчивого образа жизни. Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус, пересмотрев используемые в наших домах решения по освещению и отоплению, а также бытовую технику, можно значительно сократить потребление энергии и ежемесячные расходы.
"Одним из эффективных энергосберегающих решений являются светодиодные лампы. Они позволяют сэкономить до 85% энергии по сравнению с лампами накаливания. Еще больше энергии можно сэкономить, выключая их каждый раз, когда выходите из комнаты", - говорит Римкус.
Потребление воды дома также является очень важным фактором, если мы стремимся экономить ресурсы. Снизить потребление воды можно, регулируя её поток, установив краны с аэраторами или используя специальные насадки, которые можно установить на большинство стандартных кранов, представленных на рынке. Такое улучшение может в несколько раз сократить потребление воды", - отмечает Римкус.
"Капающий кран тратит воду без необходимости, поэтому важно правильно перекрывать подачу воды или заменять изношенные детали. Помочь снизить потребление воды могут небольшие привычки, например, не включать воду без необходимости при чистке зубов или бритье. Каждый такой небольшой шаг может напрямую способствовать снижению коммунальных расходов", - подчеркивает Римкус.
Другие советы IKEA по экономии энергии дома:
- Не используйте механическую сушилку. Развешивание белья на сушилке для одежды вместо механической сушилки помогает экономить энергию. Это также отличный способ проветрить одежду, которая не сильно загрязнилась, но которую хотелось бы освежить.
- Накрывайте кастрюли и сковородки крышками во время готовки. Прежде всего, при приготовлении пищи в кастрюле или сковороде убедитесь, что ее размер соответствует размеру комфорки. Также важно использовать крышку во время готовки - это позволяет готовить при более низкой температуре, поскольку тепло не уходит в воздух.
- Защитите окна от теплопотерь. Плотные шторы могут помочь сохранить тепло в наших домах. Они особенно полезны они зимой или в прохладные весенние ночи.
- Изолируйте полы. Открытые полы могут способствовать потере тепла и пропускать холодный воздух в дом. Ковры помогут решить эту проблему, сохраняя тепло и создавая более уютную атмосферу.
- Используйте текстиль. Прежде чем включать отопление, вспомните о других способах согреться: укутайтесь в одеяло, отдыхая дома, и накройте кровать дополнительным пледом на ночь, чтобы было тепло и уютно.
- Если летом в вашем доме жарко, выбирайте растения. Растения - один из самых естественных способов уменьшить воздействие солнечного света, поскольку они поглощают тепло и помогают регулировать влажность. Разместите комнатные растения вдоль стен, где больше всего солнечного света.