"Это культовый спектакль, который должен увидеть каждый": Инесса Галанте - о латвийской премьере Teatro Delusio
21 августа в концертном зале в «Дзинтари» состоится латвийская премьера Teatro Delusio - легендарной постановки и визитной карточки всемирно известной немецкой труппы Familie Flöz. Спектакль будет показан в рамках международного проекта Baltijas Balva / Baltic Awards.
За годы существования Teatro Delusio был показан более 600 раз в 29 странах мира - от Италии и Франции до Японии, Южной Кореи и Южной Америки. Постановка с триумфом участвовала в крупнейших международных театральных фестивалях и сегодня считается одной из самых известных работ Familie Flöz - труппы, которую критики называют уникальным явлением современного европейского театра.
Однако, по словам оперной певицы и председателя отборочного комитета проекта Baltijas Balva / Baltic Awards Инессы Галанте, никакие описания не способны передать того эффекта, который этот спектакль производит на зрителей.
«Teatro Delusio - это один из тех редких спектаклей, после которых люди выходят из зала абсолютно счастливыми. Я видела огромное количество театральных постановок по всему миру, но здесь происходит что-то совершенно особенное. Ты смеешься практически весь спектакль, а потом вдруг ловишь себя на очень глубоких эмоциях и мыслях о собственной жизни», - говорит Инесса Галанте.
Teatro Delusio - это театр без слов, в котором актеры с помощью масок, пластики и невероятно точной актерской игры создают более 30 персонажей. На сцене нет ни одного произнесенного слова, однако спектакль понятен зрителям любой страны и культуры — именно это и сделало Familie Flöz мировым феноменом.
«Меня поразило, насколько этот спектакль одновременно смешной, человечный и тонкий. Это не “арт-театр для избранных”, а редкий случай настоящего большого искусства, которое одинаково трогает людей в любой точке мира. После него остается ощущение света, вдохновения и какой-то внутренней радости. Мне кажется, сегодня людям особенно нужны именно такие эмоции», - отмечает генеральный продюсер Baltijas Balva / Baltic Awards Диана Галанте.
Постановка показывает закулисный мир театра - с его амбициями, страхами, мечтами, ревностью, надеждами и стремлением к признанию. Но на самом деле Teatro Delusio рассказывает не о театре, а о каждом из нас - именно поэтому зрители так эмоционально реагируют на происходящее на сцене.
Критики The Guardian называли спектакли Familie Flöz «визуальным чудом», а международная пресса неоднократно отмечала редкое сочетание интеллектуального театра, тонкого юмора и абсолютной эмоциональной доступности для зрителя.
«Я уверена, что латвийская публика полюбит этот спектакль. Такие постановки действительно остаются с человеком надолго. Это тот случай, когда хочется привести друзей, родителей, детей - и потом еще долго обсуждать увиденное», - говорит Диана Галанте.
21 августа Teatro Delusio впервые будет показан в Латвии - и, по словам организаторов, это именно тот театральный вечер, который невозможно сравнить ни с чем другим.