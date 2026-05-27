До телевышки здесь был совсем другой мир: как выглядела Закюсала до большой советской стройки
Сегодня Закюсала у большинства рижан ассоциируется только с одним объектом — Рижской телебашней. Огромная конструкция высотой 368,5 метра давно стала частью городского силуэта, а ее опоры видны практически из любой части столицы. Однако еще несколько десятилетий назад этот остров выглядел совершенно иначе.
История Закюсалы гораздо старше самой телевышки и даже старше привычных очертаний современной Риги.
Сам остров формировался постепенно. Историки указывают, что территория нынешней Закюсалы когда-то состояла из нескольких отдельных островов Даугавы. В документах конца XVIII века упоминаются Мушу сала, Фридриха сала, Закю сала и Мироню сала. Со временем под влиянием течения реки, укрепления берегов и городских работ они начали сливаться в более крупную территорию.
Большое влияние на будущий вид острова оказали масштабные работы по регулированию Даугавы в конце XIX века. В 1880-х годах в Риге активно укрепляли берега и меняли русло реки для развития судоходства и порта. Именно тогда очертания многих даугавских островов начали приближаться к современным.
Несмотря на близость к центру города, Закюсала долго сохраняла совсем иной характер, чем центральная Рига. Еще в XX веке остров воспринимался как более тихая и зеленая территория. В публикациях о старой Закюсале ее называют своеобразным «оазисом» посреди Даугавы.
Ситуация начала резко меняться в советские годы. Власти решили создать в Риге новый телерадиовещательный комплекс, который должен был стать одним из крупнейших инженерных объектов в Латвийской ССР. Для строительства выбрали именно Закюсалу — остров находился недалеко от центра, но при этом давал достаточно пространства для масштабного проекта.
Строительство Рижской телебашни началось в 1979 году. Проект был не только техническим, но и символическим: башня должна была демонстрировать современность и инженерные возможности своего времени. Ее высота составила 368,5 метра, благодаря чему она стала самым высоким сооружением в странах Балтии.
Первые пробные трансляции с башни начались в декабре 1985 года, регулярное вещание — в конце 1986 года, а полностью строительство завершили в 1989-м.
Вместе с телебашней менялась и сама Закюсала. Территорию постепенно перестраивали под нужды нового комплекса и транспортной инфраструктуры. Старый ландшафт острова исчезал, а сама Закюсала все больше превращалась из спокойной даугавской территории в часть большого советского города.
Однако для Латвии телебашня стала важна не только как инженерный объект. В январе 1991 года, во время баррикад, Закюсала оказалась одним из ключевых мест в Риге. После событий в Вильнюсе люди опасались возможной попытки силового захвата рижского телецентра, поэтому у телевышки дежурили защитники баррикад. Для многих именно тогда башня окончательно превратилась из обычного объекта связи в символ независимости и контроля над информацией.
Сегодня сложно представить, что до появления телевышки Закюсала выглядела совершенно иначе. Старые фотографии показывают почти неузнаваемый пейзаж — без огромной башни, без современных дорог и без привычного силуэта, который сейчас считается одной из визуальных визитных карточек Риги.