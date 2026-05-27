В Латвии пересмотрят систему школьных экзаменов - воздушные угрозы ускорили назревшие изменения
Прерванные из-за воздушных угроз экзамены подтолкнули Минобразования к пересмотру системы проверки знаний. Изменения могут вступить в силу уже со следующего учебного года.
Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина ("Новое Единство") напомнила на заседании, что дискуссии о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость.
Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний.
Депутат также указала на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. "Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье", - сказала депутат.
Руководитель департамента общего образования МОН Рудольф Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется и в будущем процесс экзаменов станет более компактным.
Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Государственным агентством развития образования (ГАРО) был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссий в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности.
Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно МОН предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года.
По словам представителя МОН, планируется отказаться от делегирования Кабинету министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года.
В настоящее время учащиеся 9-х классов должны сдавать централизованные экзамены по латышскому языку и математике, а также мониторинговую работу по иностранному языку. В средней школе необходимо сдать пять обязательных экзаменов - по латышскому языку, иностранному языку, математике, естественным наукам и одному углубленному курсу. Всего во время экзаменационной сессии проводятся 14 централизованных экзаменов по различным учебным предметам и на разных уровнях.
Неоднократные предупреждения об угрозе в воздушном пространстве Латгале, в том числе в дни экзаменов, вновь актуализировали вопрос о готовности сферы образования к кризисным ситуациям. На прошлой неделе из-за возможной угрозы в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку в 9-х классах, а также было временно приостановлено проведение централизованного экзамена по физике в средних школах. Части школьников придется сдавать эти экзамены в другой день.
Незадолго до начала экзаменов ГАРО в сотрудничестве с МОН разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий.