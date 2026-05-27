В Латвии пересмотрят систему школьных экзаменов - воздушные угрозы ускорили назревшие изменения

Неоднократные предупреждения об угрозе в воздушном пространстве Латгале, в том числе в дни экзаменов, вновь актуализировали вопрос о готовности сферы образования к кризисным ситуациям. На прошлой неделе из-за возможной угрозы в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку в 9-х классах, а также было временно приостановлено проведение централизованного экзамена по физике в средних школах. Части школьников придется сдавать эти экзамены в другой день.