Опять изменения! Министерство образования разрабатывает очередную систему оценивания знаний
В Латвии готовят масштабные изменения в школьной системе: власти вместе с экспертами хотят пересмотреть экзамены, проверки и всю систему оценивания, а часть нынешних тестов может исчезнуть.
В Латвия планируются изменения в системе оценивания школьников, которые в будущем могут затронуть весь объем экзаменов и проверочных работ. Об этом в эфире TV24 рассказал руководитель департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольф Калванс.
По его словам, Министерство образования и науки совместно с международными экспертами OECD сейчас работает над созданием новой единой системы оценивания. «Направление такое есть, но пока это именно направление. Деталей еще нет, но направление есть», — отметил Калванс.
«Сейчас вместе с очень сильными и очень, очень компетентными экспертами OECD, которые привлечены в распоряжение нашего министерства, мы разрабатываем единую систему оценивания», — заявил представитель министерства.
По словам Калванса, речь идет о создании полноценной системы оценивания в школах, которая будет выстраиваться в средне- и долгосрочной перспективе. «Это будет такой рамочный подход к внешнему оцениванию в школе — какие проверочные работы у нас будут, какие у них цели, каковы расходы, каковы выгоды, как происходит оценивание, кто это организует и так далее. Да, там будут планироваться изменения», — подчеркнул он.
Хотя конкретные детали реформы пока не раскрываются, Калванс фактически подтвердил, что систему ждет оптимизация, а часть существующих проверок и экзаменов может быть пересмотрена. При этом он признал, что тема экзаменов всегда вызывает бурные общественные дискуссии.
«Об экзаменах всем очень нравится говорить — так же, как о дорожном движении. Поговорить — это одно, но вместе с экспертами мы создадим, на мой взгляд, еще невиданный в Латвии порядок, рамки и обоснованную систему. И оптимизация там точно будет», — заявил Калванс.
В министерстве считают, что итоговые решения должны приниматься не под влиянием эмоций или политических споров, а на основе экспертной оценки и эффективности всей системы обучения.