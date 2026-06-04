Счета за отопление упадут, но радоваться рано: прогноз эксперта о климатических изменениях в Латвии
Теплые зимы и снижение расходов на отопление могут показаться преимуществом климатических изменений. Однако специалисты предупреждают: за этими плюсами скрываются куда более серьезные риски, к которым Латвия пока готова далеко не полностью.
Несмотря на то что изменение климата может принести отдельным отраслям определенные преимущества, говорить о позитивном эффекте для Латвии в целом пока преждевременно. Такое мнение в эфире программы «Tava vide» на TV24 высказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.
Эксперт признался, что относится к числу специалистов, которые предпочитают оценивать климатические изменения с осторожностью, а не концентрироваться на потенциальных выгодах.
«Прежде всего, если мы говорим о нынешних климатических изменениях, то во всем мире уже признано, что они в значительной степени вызваны антропогенными факторами и деятельностью человека», — подчеркнул Виксна.
По его словам, в отдельных сферах действительно могут наблюдаться положительные последствия. Например, более мягкие зимы способны привести к снижению расходов на отопление. Однако подобные преимущества не меняют общей картины.
«Возможно, у людей зимой будут меньше счета за отопление. Но в целом климатические изменения затрагивают огромное количество сфер», — отметил эксперт.
Особенно серьезное влияние, по его словам, изменения климата оказывают на сельское хозяйство, лесное хозяйство и управление водными ресурсами. Именно поэтому государству приходится искать способы адаптации к новым условиям. Виксна рассказал, что специалисты уже работают совместно с Министерством земледелия над мерами по снижению климатических рисков. Речь идет как о подборе сельскохозяйственных культур, способных лучше переносить новые условия, так и о защите лесов и водоемов.
«Если смотреть в целом, то уровень готовности пока недостаточный. Во многих случаях решения все еще основываются на предположениях», — заявил Виксна.
По его словам, сейчас особое внимание уделяется переходу к принятию решений на основе объективных данных. В сотрудничестве с различными отраслями разрабатываются показатели, которые помогут точнее оценивать текущее состояние, уязвимость отдельных сфер экономики и возможные последствия климатических изменений.
Вместе с тем специалист не исключает появления новых возможностей. «Нельзя сказать, что существуют только негативные риски. Есть и позитивные возможности, которые необходимо использовать устойчивым образом. Одним из таких направлений может стать туризм», — отметил эксперт.
Однако, подводя итог, Виксна вновь подчеркнул, что оснований для оптимизма пока немного. «В нынешней ситуации нам радоваться особенно нечему. Еще больше беспокойства вызывает наша общая готовность к тем изменениям, которые ждут нас в будущем», — заключил он.