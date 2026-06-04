Счета за отопление упадут, но радоваться рано: прогноз эксперта о климатических изменениях в Латвии

Особенно серьезное влияние, по его словам, изменения климата оказывают на сельское хозяйство, лесное хозяйство и управление водными ресурсами. Именно поэтому государству приходится искать способы адаптации к новым условиям. Виксна рассказал, что специалисты уже работают совместно с Министерством земледелия над мерами по снижению климатических рисков. Речь идет как о подборе сельскохозяйственных культур, способных лучше переносить новые условия, так и о защите лесов и водоемов.