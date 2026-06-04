Идрис Эльба теперь сэр: король Карл III посвятил актера в рыцари Виндзорском замке

Для самого Эльбы рыцарский титул стал не только признанием его актерской карьеры, но и символом того, как поддержка молодых талантов может изменить человеческую судьбу. Когда-то помощь благотворительного фонда открыла ему дорогу в профессию, а теперь он сам помогает создавать такие возможности для нового поколения.