Идрис Эльба теперь сэр: король Карл III посвятил актера в рыцари Виндзорском замке
Когда-то Идрис Эльба получил грант, который помог ему сделать первые шаги в актерской карьере. Спустя десятилетия король Карл III посвятил его в рыцари — за вклад в поддержку молодежи и благотворительную деятельность.
Британский актер, музыкант и общественный деятель Идрис Эльба официально получил рыцарский титул. Торжественная церемония состоялась в Виндзорский замок, где Карл III посвятил звезду сериалов «Лютер» и «Прослушка» в рыцари.
53-летний актер был включен в новогодний список награжденных в начале 2026 года, а теперь официально получил право носить титул «сэр». Награда была присуждена за его многолетнюю работу по поддержке молодежи и благотворительные инициативы.
После церемонии Эльба поделился эмоциями в социальных сетях, опубликовав фотографию вместе со своей супругой Сабрина Доур Эльба. На снимке актер позирует с полученной наградой. Публикацию он сопроводил короткой фразой: «Мы благодарны. Работа продолжается».
Значительная часть общественной деятельности Эльбы связана с молодежными проектами. В 2022 году он вместе с супругой основал фонд Elba Hope Foundation, который занимается вопросами образования, расширения возможностей для молодых людей, поддержки местных сообществ и устойчивого развития в Великобритании, США и странах Африки.
Особое значение эта награда имеет и для самого актера. Эльба неоднократно рассказывал, что его путь в профессию начался благодаря гранту от благотворительной организации The King's Trust, которая ранее называлась Prince's Trust. В возрасте 18 лет он получил финансовую поддержку фонда и смог поступить в Национальный молодежный музыкальный театр, где начал изучать актерское мастерство.
После церемонии актер также порадовал поклонников видео, на котором эмоционально прыгает от радости с новой футболкой своего любимого клуба — Арсенал. На спине футболки красовалась надпись «SIR ELBA».
Для самого Эльбы рыцарский титул стал не только признанием его актерской карьеры, но и символом того, как поддержка молодых талантов может изменить человеческую судьбу. Когда-то помощь благотворительного фонда открыла ему дорогу в профессию, а теперь он сам помогает создавать такие возможности для нового поколения.