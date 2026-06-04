Что курят в Латвии: каждая восьмая сигарета оказалась подделкой
Каждая восьмая сигарета, выкуренная в Латвии в прошлом году, оказалась поддельной. По данным нового исследования, страна вошла в тройку европейских лидеров по распространению контрафакта, уступив только Франции и Великобритании.
Доля потребления поддельных сигарет в Латвии в 2025 году достигла 12,9% от общего объема потребления сигарет, или примерно 220 миллионов сигарет. Об этом свидетельствует новейшее исследование консалтинговой компании KPMG о потреблении нелегальных сигарет и нагреваемого табака в Европе.
В KPMG отмечают, что этот показатель существенно превышает среднеевропейский уровень — в 38 исследованных европейских странах подделки составляли 4,9% общего потребления сигарет.
Согласно исследованию KPMG «Нелегальное потребление сигарет и нагреваемого табака, а также доля рынка пероральных никотиновых продуктов в Европе», потребление нелегальных сигарет в Европейском союзе в 2025 году достигло 41,8 миллиарда сигарет, или 10,3% общего потребления. В результате государства-члены потеряли около 16,7 миллиарда евро налоговых поступлений.
Латвия входит в число стран с самой высокой долей поддельных сигарет в Европе. Более высокий показатель зафиксирован только во Франции и Великобритании, тогда как Латвия с показателем 12,9% занимает третье место среди исследованных рынков.
Исследование показывает, что европейский нелегальный рынок переживает существенные изменения. Поддельные сигареты стали крупнейшим сегментом нелегального рынка, составляя 44% всего нелегального потребления в ЕС, или 18,3 миллиарда сигарет. За год их объем увеличился более чем на 20%.
Самая высокая доля нелегальных сигарет в Европе по-прежнему зафиксирована во Франции, где она достигает 41,4% общего потребления. Только во Франции нелегально было потреблено 20,5 миллиарда сигарет, включая почти 10 миллиардов поддельных сигарет.
Эксперты подчеркивают, что последствия традиционных мер контроля над табаком — например, чрезмерного повышения налогов или жестких запретов — нередко оказываются противоположными ожидаемым, поскольку потребители просто переходят в теневую экономику, создавая идеальные условия для расцвета нелегального бизнеса.
Согласно данным исследования, самым наглядным примером в Европе по-прежнему остается Франция, где доля нелегального рынка достигла 41,4%. В этой стране после резкого роста акцизов и повышения цены легальной пачки сигарет выше уровня 11–12 евро многие потребители перешли на черный рынок, где поддельные сигареты продаются примерно вдвое дешевле, чем в легальной торговле. Польша, напротив, демонстрирует противоположный пример, показывая один из самых низких уровней нелегального табачного рынка в ЕС. По мнению экспертов, этому способствует сбалансированная и предсказуемая акцизная политика, которая избегает резких ценовых потрясений, не увеличивает чрезмерно разницу в ценах со странами вне ЕС и не создает чрезмерной финансовой нагрузки для потребителей.