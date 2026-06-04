Что курят в Латвии: каждая восьмая сигарета оказалась подделкой

Согласно данным исследования, самым наглядным примером в Европе по-прежнему остается Франция, где доля нелегального рынка достигла 41,4%. В этой стране после резкого роста акцизов и повышения цены легальной пачки сигарет выше уровня 11–12 евро многие потребители перешли на черный рынок, где поддельные сигареты продаются примерно вдвое дешевле, чем в легальной торговле. Польша, напротив, демонстрирует противоположный пример, показывая один из самых низких уровней нелегального табачного рынка в ЕС. По мнению экспертов, этому способствует сбалансированная и предсказуемая акцизная политика, которая избегает резких ценовых потрясений, не увеличивает чрезмерно разницу в ценах со странами вне ЕС и не создает чрезмерной финансовой нагрузки для потребителей.