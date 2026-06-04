В аэропорту "Рига" задержаны два человека, объявленные в розыск, и несколько - с поддельными документамм

Кроме того, в пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» во въезде в Латвию было отказано одному гражданину Азербайджана, который не смог обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания. В свою очередь, в пункте пограничного контроля Терехово по соображениям безопасности во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Германии, а также по одному гражданину Италии, Молдовы, Израиля, России, Литвы и Беларуси. Эти лица были возвращены в страны, из которых прибыли.