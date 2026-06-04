В аэропорту "Рига" задержаны два человека, объявленные в розыск, и несколько - с поддельными документамм
В среду в пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» были задержаны два человека, находившиеся в розыске полиции, а также выявлены четыре человека, предъявившие поддельные документы, сообщили в Государственной пограничной охране.
Один из задержанных — гражданин Латвии, который пытался вылететь в Великобританию, второй — негражданин Латвии, прибывший из Германии. Оба были задержаны и переданы Государственной полиции.
Кроме того, в ходе профилирования пассажиров в пункте пограничного контроля аэропорта были выявлены четыре иностранца с поддельными документами. Один гражданин Сомали предъявил поддельную идентификационную карту гражданина Нидерландов, еще один гражданин Сомали и один гражданин Эфиопии предъявили поддельные французские виды на жительство, а гражданин Бангладеш предъявил поддельный паспорт гражданина Пакистана. По фактам использования поддельных документов и сокрытия своей личности начаты уголовные процессы.
Также гражданин Кыргызстана нарушил условия пребывания, поскольку не имел действующей визы или вида на жительство в странах Шенгенской зоны. За это он был привлечен к административной ответственности.
Кроме того, в пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» во въезде в Латвию было отказано одному гражданину Азербайджана, который не смог обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания. В свою очередь, в пункте пограничного контроля Терехово по соображениям безопасности во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Германии, а также по одному гражданину Италии, Молдовы, Израиля, России, Литвы и Беларуси. Эти лица были возвращены в страны, из которых прибыли.
Тем временем в ходе иммиграционных проверок внутри страны нарушения правил въезда или пребывания были выявлены у двух граждан России и одного гражданина Пакистана.
За нарушения в сфере эксплуатации транспортных средств и судов пограничники привлекли к административной ответственности или не разрешили пересечь границу 17 лицам: семи гражданам Беларуси, трем гражданам Молдовы, двум гражданам Латвии и по одному гражданину Эстонии, Румынии, Сербии, Венгрии и Китая.