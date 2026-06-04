Эстонские власти решили построить военный объект в самом русском городе страны

На встрече с руководством Нарвы была достигнута договоренность о том, что городские власти поддержат дальнейшие шаги по созданию военного городка уже в июне. Это создаст необходимые предпосылки для объявления государственного тендера на строительство и позволит возвести первоначальный комплекс из контейнеров, чтобы обеспечить присутствие в Нарве в кратчайшие сроки.