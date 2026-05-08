Важная информация для рижан: с мая меняется порядок расчета жилищного пособия
С мая в Риге вступили в силу изменения в порядке расчета жилищного пособия — Рижская социальная служба возвращается к ранее установленным, более низким коэффициентам, которые напрямую повлияют на размер выплат для получателей поддержки.
С 1 января по 30 апреля этого года при расчете жилищного пособия применялись повышенные коэффициенты. Такое решение было принято для того, чтобы оказать большую поддержку социально менее защищенным группам населения и временно расширить круг получателей жилищного пособия. За первые четыре месяца этого года Рижская социальная служба получила 17 104 заявления как на назначение жилищного пособия, так и на его перерасчет за предыдущие три месяца.
Применение повышенных коэффициентов позволило увеличить как размер пособия, так и число людей, которые могли претендовать на его получение. Однако эти условия были предусмотрены как временная мера поддержки. Согласно ранее принятому порядку, с мая 2026 года при расчете жилищного пособия снова применяются прежние — более низкие — коэффициенты.
Получатели жилищного пособия и объем финансирования в Риге в 2026 году:
- В январе пособие получили 9613 человек, израсходовано 1 556 191,08 евро, средний размер пособия — 161,88 евро.
- В феврале — 9908 человек, 1 818 000,45 евро, средний размер пособия — 183,49 евро.
- В марте — 10 456 человек, 2 323 406,07 евро, средний размер пособия — 222,21 евро.
- В апреле пособие назначено 11 941 человеку, из них в 2060 случаях оно еще не перечислено. Израсходованное финансирование — 2 896 977,74 евро, еще не перечислено 369 331,08 евро. Для тех, кому пособие уже выплачено, его средний размер составил 242,60 евро.
Коэффициенты для расчета жилищного пособия после 30 апреля:
- для отдельно проживающего человека пенсионного возраста или отдельно проживающего человека с инвалидностью — коэффициент 2,1;
- для домохозяйства, состоящего только из людей пенсионного возраста или людей с инвалидностью — коэффициент 1,7;
- для домохозяйства, в котором есть дети до 18 лет или совершеннолетние лица до 24 лет, если они учатся или получают образование, — коэффициент 2;
- для остальных домохозяйств — коэффициент 1,3.
Если домохозяйству жилищное пособие уже назначено, перерасчет пособия в соответствии с новыми коэффициентами будет произведен автоматически, и жителям повторно обращаться в Рижскую социальную службу не нужно.
Жилищное пособие рассчитывается по определенной формуле с учетом:
- доходов домохозяйства;
- порога гарантированного минимального дохода (GMI);
- нормативных расходов на жилье.
В 2026 году порог GMI для первого и единственного человека в домохозяйстве составляет 187 евро, для остальных членов домохозяйства — 131 евро.
Наиболее частыми причинами отказа в предоставлении жилищного пособия являются наличие денежных накоплений или имущества, указание неполной информации о доходах (в том числе непредоставление выписок по банковским счетам), а также отсутствие трудовых отношений у трудоспособного человека и его нерегистрация в Государственном агентстве занятости в качестве безработного. При рассмотрении материалов дел все решения принимались в соответствии с нормативными актами.