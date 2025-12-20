"Как в сказке": американец в восторге от рижской рождественской ярмарки на Домской площади
Американский турист Стивен Кэннон порадовал латвийских пользователей соцсетей эмоциональным видео о рождественской ярмарке на Домской площади, назвав ее одной из самых волшебных в Европе. Его впечатлили атмосфера, традиционная еда и подлинность рижского праздника.
На Домской площади в Риге продолжает работать рождественская ярмарка, где представлены товары латвийских местных производителей и ремесленников, проходит насыщенная культурная программа, есть развлечения для детей и царит теплая праздничная атмосфера. Ярмарка будет открыта до 4 января и остается одним из самых популярных мест среди иностранных туристов.
Одним из гостей стал американец Стивен Кэннон, который поделился в социальных сетях видео со своими впечатлениями о рижской рождественской ярмарке и местной еде. Его эмоциональная и искренняя реакция быстро привлекла внимание пользователей.
@steven__cannon Riga, Latvia Christmas Market! 🎄 #riga #latvia #latvia🇱🇻 #latviantiktok #latvian ♬ suono originale - 🎵World🎵-Official 🎵
По словам туриста, рождественская ярмарка в Риге выглядит как воплощение мечты многих американцев о настоящем европейском Рождестве. Он отметил атмосферу уюта, огни, деревянные павильоны, большой празднично украшенный елочный ансамбль и возможность готовить еду прямо на открытом огне.
В своем видео Стивен попробовал несколько традиционных блюд. Среди них были запеченные картофелины, которые он назвал очень вкусными и отлично приправленными, а также серый горох с беконом — латвийское национальное блюдо, о котором, по его словам, он раньше никогда не слышал. Несмотря на простоту еды, вкус произвел на него сильное впечатление.
Особое удовольствие туристу доставил горячий рождественский напиток, который он назвал лучшим из всех, что пробовал. Стивен признался, что в какой-то момент почувствовал себя словно в фильме или сказке.
В числе десертов он попробовал медовый торт, отметив его легкий вкус и нежный аромат меда. По его словам, десерт не был слишком сладким или тяжелым, а наоборот — очень приятным и сбалансированным.
Американец подчеркнул, что главная ценность рижской рождественской ярмарки — это подлинность. Ему понравилось буквально все: от украшений и деревянных конструкций до печей на дровах и общей атмосферы. В конце видео он признался, что за вечер попробовал так много блюд, что уже сбился со счета, но остался в полном восторге. Стивен Кэннон уверенно рекомендовал всем посетить рождественскую ярмарку в Риге, назвав ее одной из самых волшебных, которые он видел в разных странах мира.