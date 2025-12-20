"Как в сказке": американец в восторге от рижской рождественской ярмарки на Домской площади

Американец подчеркнул, что главная ценность рижской рождественской ярмарки — это подлинность. Ему понравилось буквально все: от украшений и деревянных конструкций до печей на дровах и общей атмосферы. В конце видео он признался, что за вечер попробовал так много блюд, что уже сбился со счета, но остался в полном восторге. Стивен Кэннон уверенно рекомендовал всем посетить рождественскую ярмарку в Риге, назвав ее одной из самых волшебных, которые он видел в разных странах мира.