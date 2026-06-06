Польской "теннисной Золушке" не хватило денег на отель, хотя она заработала более 1,6 млн долларов
Она приехала на "Ролан Гаррос" с деньгами всего на неделю проживания и не рассчитывала пройти далеко. Через три недели польская теннисистка Майя Хвалиньская стала главной сенсацией турнира и вышла в финал.
24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньская стала главной героиней нынешнего «Ролан Гаррос» и одной из самых неожиданных сенсаций в истории турниров Большого шлема.
Еще несколько лет назад Хвалиньская считалась одной из самых перспективных юниорок мира. Она успешно выступала на молодежных турнирах и даже играла в паре с будущей звездой мирового тенниса Ига Свентек. Однако переход во взрослый спорт оказался крайне тяжелым. Травмы, постоянные поражения и психологическое давление привели к тому, что в 2021 году Майя фактически взяла паузу в карьере и сосредоточилась на восстановлении психического здоровья.
Вернувшись в тур спустя год, она уже не гналась за громкими результатами и постепенно заново училась получать удовольствие от игры. Но даже перед нынешним «Ролан Гаррос» никто не рассматривал ее как претендентку на серьезный успех. В мировом рейтинге она занимала лишь 114-е место и была вынуждена начинать турнир с квалификации.
В Париж Хвалиньская приехала практически без ожиданий. Более того, денег у нее хватало лишь на первую неделю проживания.
Когда полька неожиданно начала побеждать матч за матчем и задержалась на турнире дольше запланированного, возникли финансовые трудности с оплатой отеля. После того как эта история попала в прессу, помощь пришла от спонсоров, которые взяли на себя расходы. «Мне правда было сложно оплатить отель. Ну, вы же знаете, что призовые мы получаем уже после турнира. Так что вышла забавная ситуация. А потом польская компания OSHEE действительно помогла с этим, и это, конечно, здорово. Для меня это определённо большой сюрприз. Я такого не ожидала, так что да, я безумно рада», — сказала Хвалиньска на пресс-конференции.
Тем временем на корте происходило настоящее чудо. Хвалиньская продолжала обыгрывать соперниц, которые считались гораздо сильнее и опытнее. При этом ее успех строился не на мощной подаче или агрессивном стиле, а на стабильности, терпении и минимальном количестве ошибок.
Победа в полуфинале над россиянкой Дианой Шнайдер сделала ее первой в истории «Ролан Гаррос» теннисисткой, сумевшей выйти в финал через квалификацию, и лишь второй в Открытой эре, кому удалось добраться до финала турнира Большого шлема таким путем после Эммы Радукану.
За несколько недель в Париже Хвалиньская заработала более 1,6 миллиона долларов — почти вдвое больше, чем за всю предыдущую профессиональную карьеру.
Теперь польку ждет главный матч жизни — финал против 19-летней россиянки Мирры Андреевой. Но независимо от результата эта история уже вошла в число самых вдохновляющих спортивных сюжетов последних лет — история человека, который сумел преодолеть травмы, депрессию, сомнения и финансовые трудности ради мечты, в которую почти никто не верил.