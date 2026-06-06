Польской "теннисной Золушке" не хватило денег на отель, хотя она заработала более 1,6 млн долларов

Когда полька неожиданно начала побеждать матч за матчем и задержалась на турнире дольше запланированного, возникли финансовые трудности с оплатой отеля. После того как эта история попала в прессу, помощь пришла от спонсоров, которые взяли на себя расходы. «Мне правда было сложно оплатить отель. Ну, вы же знаете, что призовые мы получаем уже после турнира. Так что вышла забавная ситуация. А потом польская компания OSHEE действительно помогла с этим, и это, конечно, здорово. Для меня это определённо большой сюрприз. Я такого не ожидала, так что да, я безумно рада», — сказала Хвалиньска на пресс-конференции.