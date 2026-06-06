В поезде Рига - Кемери напали на кондуктора: Vivi просит помочь опознать человека на фото
В ночь на 6 июня в поезде, следовавшем из Риги в Кемери, произошло нападение на кондуктора. Женщину после инцидента доставили в медицинское учреждение, а полиция начала расследование.
Как сообщило предприятие Vivi, инцидент произошел около полуночи на рейсе Рига - Кемери. Поезд отправился из Риги в 23.00 и должен был прибыть в Кемери в 23.58.
По данным компании, нападение произошло между остановками Слока и Кемери. Человек, который, предположительно, связан с произошедшим, применил физическое насилие в отношении кондуктора, после чего похитил принадлежащую предприятию сумку. В ней находились денежные средства и рабочее оборудование.
После случившегося кондуктора доставили в лечебное учреждение. Других пострадавших, по информации Vivi, нет.
Компания сообщает, что после инцидента человек вышел на станции Кемери примерно в 00.05.
О произошедшем проинформирована Государственная полиция, сейчас ведется расследование. Vivi просит помочь установить личность человека, запечатленного на фото, а также откликнуться возможных очевидцев.
🚨 Aicinām palīdzēt identificēt attēlā redzamo personu un atsaukties notikušā aculieciniekus.— Vivi - Vienā vilcienā (@ViviVilciens) June 6, 2026
6. jūnijā ap pusnakti vilciena reisā Rīga (23.00) – Ķemeri (23.58) starp pieturām Sloka un Ķemeri notika uzbrukums konduktorei.
Persona, kas saistīta ar notikušo, pielietoja fizisku… pic.twitter.com/om6sgUb0ff
Если вы узнали человека на изображении или располагаете какой-либо информацией о произошедшем, можно позвонить на единый номер экстренной помощи 112. Информацию также можно передать в центр обслуживания клиентов Vivi по электронной почте vilciens@info.vivi.lv или по круглосуточному бесплатному телефону 8760.
В компании подчеркивают, что любая информация может помочь выяснить обстоятельства нападения и установить ответственного человека.