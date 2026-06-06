В поезде Рига - Кемери напали на кондуктора: Vivi просит помочь опознать человека на фото

Если вы узнали человека на изображении или располагаете какой-либо информацией о произошедшем, можно позвонить на единый номер экстренной помощи 112. Информацию также можно передать в центр обслуживания клиентов Vivi по электронной почте vilciens@info.vivi.lv или по круглосуточному бесплатному телефону 8760.