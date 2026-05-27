Сегодня 09:04
В среду сильные порывы ветра могут ломать деревья
В среду по всей Латвии скорость северо-западного ветра в порывах усилится до 15–20 метров в секунду, самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики.
Во многих местах пройдут кратковременные дожди, в восточной части страны местами ожидаются грозовые ливни и град. Под грозовыми тучами сила порывов ветра может превысить 20 метров в секунду. Между облаками будет светить солнце. Максимальная температура воздуха составит всего +11..+15 градусов.
В Риге северо-западный ветер в порывах усилится до 20 метров в секунду, день, вероятно, пройдет без осадков. Температура воздуха не превысит +13 градусов.
К западу от Латвии расположен мощный антициклон, к востоку — циклон.