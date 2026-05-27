Жителей Латвии предупредили о том, что ни в коем случае нельзя делать с гнездами этих птиц

«Белые аисты прекрасно приспособились к жизни рядом с человеком — если раньше почти все их гнезда находились на деревьях, то сегодня аисты в основном выбирают для гнезд опоры линий электропередачи (на них построено почти 80% всех гнезд), а также дымоходы зданий и водонапорные башни. Огромные аистиные гнезда, вес которых нередко достигает нескольких сотен килограммов, могут создавать перегрузку для столбов и конструкций зданий, вызывая короткие замыкания, угрозу пожара и реальную опасность как для людей, так и для самих аистов. Поэтому следует знать, как правильно действовать, чтобы защитить птиц и одновременно гарантировать безопасность людей», — комментирует Департамент охраны природы Карина Лаздане.