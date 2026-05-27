Жителей Латвии предупредили о том, что ни в коем случае нельзя делать с гнездами этих птиц
Управление охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde) напоминает, что самовольное снятие или уничтожение аистовых гнезд в разгар активного периода выведения потомства является незаконным. Белые аисты, а также их яйца и гнезда находятся под особой защитой в соответствии с Законом о защите видов и биотопов.
Только с разрешения
Снимать гнезда разрешается только в случаях, когда существует угроза безопасности людей или самих птиц и отсутствуют другие альтернативы. В таких случаях гнездо можно убрать только с разрешения управления.
В Латвии гнездится около 5,5% европейской популяции аистов — общее число белых аистов в стране превышает 13 000 пар. Больше всего аистов в Европе встречается в Латвии, Польше и Литве. При этом плотность размещения гнезд белых аистов в Латвии является одной из самых высоких в Европе — до 65 гнезд на каждые 100 квадратных километров сельскохозяйственных земель.
Следует знать
«Белые аисты прекрасно приспособились к жизни рядом с человеком — если раньше почти все их гнезда находились на деревьях, то сегодня аисты в основном выбирают для гнезд опоры линий электропередачи (на них построено почти 80% всех гнезд), а также дымоходы зданий и водонапорные башни. Огромные аистиные гнезда, вес которых нередко достигает нескольких сотен килограммов, могут создавать перегрузку для столбов и конструкций зданий, вызывая короткие замыкания, угрозу пожара и реальную опасность как для людей, так и для самих аистов. Поэтому следует знать, как правильно действовать, чтобы защитить птиц и одновременно гарантировать безопасность людей», — комментирует Департамент охраны природы Карина Лаздане.
В стандартных ситуациях гнезда, угрожающие безопасности людей или аистов, после получения разрешения управления должны сниматься вне периода гнездования — с 1 сентября по 1 марта, когда перелетные птицы уже улетели, что позволяет минимизировать вмешательство в природу. В случае непосредственной угрозы и аварийных ситуаций опасное гнездо, получив разрешение управления, можно убрать и во время сезона гнездования. В обоих случаях хорошей практикой считается обеспечение аистам альтернативного места для гнезда.
Сообщайте куда следует
Согласно данным Sadales tīkls, из-за электротравм или падения гнезд ежегодно погибают примерно от 60 до 100 аистов. В 2022 году было зарегистрировано 81 погибшая птица, в 2023 году — 59, в 2024 году — 88, а в 2025 году — 103. Поэтому для обеспечения стабильности электроснабжения и защиты птиц управление выдает Sadales tīkls разрешения на снятие гнезд с объектов инфраструктуры по всей Латвии — как в профилактических целях, так и при немедленном реагировании на опасные ситуации.
Управление призывает жителей быть внимательными и, заметив очевидно опасные аистовые гнезда на линиях электроснабжения или других инфраструктурных объектах, не действовать самостоятельно, а сообщать оперативным службам или ответственному владельцу инфраструктуры.
В случаях, когда опасное гнездо находится на крыше или дымоходе частного дома либо хозяйственного здания и угрожает конструкции или пожарной безопасности, владельцу следует обратиться в управление, написав на электронную почту pasts@daba.gov.lv, чтобы получить индивидуальную оценку ситуации и при необходимости — разрешение на демонтаж гнезда.
