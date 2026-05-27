"Предложили вылет лишь спустя два дня": airBatic продолжает отменять рейсы
Пассажиры airBaltic вновь столкнулись с неожиданными изменениями в расписании. После отмены рейса Рига — Прага некоторым путешественникам предложили альтернативный вылет лишь через два дня, что обернулось дополнительными расходами на жилье и сорванными планами. В авиакомпании объясняют ситуацию сезонной оптимизацией маршрутов и общими проблемами в европейской авиации.
Чешский новостной интернет-портал 420ON.CZ сообщает о том, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic, выполняющая полеты из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела, отменила перелет Рига — Прага, запланированный на 9 июня. В компании объяснили изменения общими тенденциями в авиационной отрасли.
«Корректировка расписания — стандартная практика. Этим летом многие европейские авиакомпании пересматривают свои маршруты в ответ на продолжающееся давление из-за цен на топливо», — заявил представитель Air Baltic Corporation Эдвардс Далдерис.
По его словам, перевозчик изменил лишь ограниченное количество рейсов в рамках оптимизации маршрутной сети. Пассажирам предлагают альтернативные варианты перелета или полный возврат средств.
«Это наше обязательство перед каждым пассажиром, независимо от причины изменения», — подчеркнул Далдерис.
"Однако отмены уже создают проблемы для путешественников. Одна из пассажирок отмененного рейса Рига — Прага рассказала, что ее группе из пяти человек предложили вылет только спустя два дня", - сообщает 420ON.CZ.
«Нам пришлось решать вопрос с дополнительным проживанием и более длительным отсутствием на работе», — отметила она.
Сейчас airBaltic выполняет из Праги рейсы в Ригу и Вильнюс. Полеты обслуживаются самолетами Airbus A220-300.
