А как же экология? Без господдержки латвийцы не спешат покупать электромобили
Рост электромобилей в Латвии замедлился: цифры показывают очевидное - как только государственные субсидии заканчиваются, интерес покупателей исчезает вместе с ними, сообщает Dienas Bizness.
Количество легковых электромобилей с первой регистрацией в начале 2026 года составило 1620, что на 28% больше, чем годом ранее, но немного меньше, чем в конце 2024 года, тогда как по сравнению с прошлым годом количество автомобилей с первой регистрацией выросло на 47%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Несмотря на то, что рост числа впервые зарегистрированных легковых электромобилей практически остановился по сравнению с 2024 годом, их доля в общем количестве автомобилей продолжает увеличиваться: в начале этого года она достигла почти 1,8%. Для сравнения: в 2024 году, согласно данным ЦСУ, доля электромобилей в общем количестве составляла 0,8%, а в 2020 году - 0,1%.
То есть доля электромобилей продолжает ежегодно расти примерно на 50% по сравнению с предыдущим годом, хотя количество первых регистраций новых автомобилей стабилизировалось на уровне 1600 автомобилей в год.
Следует добавить, что для содействия распространению электромобилей до 31 декабря 2025 года действовала программа поддержки на приобретение электромобилей, финансируемая из Инструмента аукциона квот на выбросы (ИАКВ), правда, основное финансирование было израсходовано уже к августу, когда на поддержку было потрачено 27,7 млн евро. Размер поддержки на один автомобиль колебался от 3350 до 9000 евро. В общей сложности поддержку получили покупатели 5600 автомобилей, однако не только полностью электрических, но и гибридных.
Из чего легко сделать вывод, что в Латвии покупка электромобилей в основном происходит только при государственной поддержке, и как только она иссякает, продажи этого типа автомобилей существенно сокращаются.
Недавно Министерство климата и энергетики сообщило, что за две недели с момента начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в новой программе поддержки, получено более 150 заявок. Интерес со стороны продавцов транспортных средств высок.