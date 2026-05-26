Жителям Латвии объяснили, как можно получить до 9000 евро на покупку электромобиля
Как сообщило Министерство климата и энергетики, за две недели с момента начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, получено более 150 заявок. Интерес со стороны продавцов транспортных средств высок. Как желающие могут получить помощь от государства на покупку электроавто?
В настоящее время в рамках программы поддержки Инструмента аукциона квот на выбросы (EKII) проводится поэтапная оценка заявок от продавцов. После оценки Vides investīciju fonds заключает первые договоры с продавцами транспортных средств, подавшими заявки на участие в программе поддержки.
Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологичного транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с VIF. Список продавцов транспортных средств, предлагающих жителям приобрести экологичные автомобили, обновляется раз в неделю и доступен на сайте ekii.lv.
Общий объем финансирования программы составляет 40 миллионов евро. Программу планируется реализовывать до исчерпания общего финансирования, но не дольше чем до 31 декабря 2029 года.
Размер поддержки на приобретение одного транспортного средства составляет от 3000 до 9000 евро — в зависимости от типа транспортного средства и наличия у жителя удостоверения Почетной семьи. Владельцу удостоверения Почетной семьи, имеющему более трех детей, предоставляется дополнительная поддержка — по 1000 евро за каждого следующего ребенка.
Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его предприятию по переработке или пожертвовав Вооруженным силам Украины. В случае пожертвования для получения указанной поддержки в размере 2000 евро жителю необходимо получить документ CSDD, подтверждающий перерегистрацию транспортного средства на неправительственную организацию, копию транзитного номерного документа и копию украинской таможенной декларации о ввозе транспортного средства в Украину.
Как и в предыдущей программе поддержки, в этой программе предельная стоимость транспортных средств сохранена без изменений — до 45 000 евро (в базовой комплектации и без НДС) и до 60 000 евро (в базовой комплектации и без НДС) для шести- и семиместных транспортных средств.
Поддержку можно будет получить на подержанный электромобиль или подержанный водородный автомобиль, если возраст автомобиля не превышает семи лет с момента его регистрации, пробег на момент подачи заявки на поддержку не превышает 150 000 километров, а транспортное средство зарегистрировано в Латвии не более 12 месяцев.
