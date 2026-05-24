Электромобили в Латвии подорожали сразу после запуска новой программы субсидий - совпадение ли это?
После объявления новой программы господдержки электромобилей жители Латвии заметили странное совпадение: цены на некоторые машины внезапно выросли на тысячи евро. Теперь многие задаются вопросом — кто на самом деле выигрывает от субсидий?
Объявление новой государственной программы поддержки покупки экологичных автомобилей вызвало в обществе острые дискуссии. Пользователи социальных сетей в последнее время заметили странное совпадение. А именно — сразу после того, как государство объявило о масштабном финансовом стимуле, на сайтах объявлений резко выросли цены на некоторые электромобили, сообщает "360TV Ziņas".
Из-за этого возникли опасения, не искажают ли государственные субсидии рынок целенаправленно и не используют ли местные автоторговцы ситуацию для собственной выгоды за счет налогоплательщиков. В объявлениях видно, что цена одного и того же электромобиля после объявления программы увеличилась на несколько тысяч евро.
Эксперт отрасли Янис Бекерс подтверждает, что на рынке действительно зафиксированы случаи искусственного повышения цен на автомобили. Он настоятельно рекомендует покупателям обращаться к профессионалам, которые способны объективно оценить адекватную стоимость автомобиля. В качестве альтернативы ценовым спекуляциям местных коммерсантов эксперт советует рассмотреть покупку автомобиля напрямую из Европы с помощью независимых поставщиков.
Чтобы получить государственную поддержку, покупатель сначала должен выбрать одного из продавцов, официально участвующих в программе. Именно коммерсант оформляет все необходимые документы, а покупатель приобретает автомобиль со скидкой, соответствующей размеру субсидии. Однако на практике этот механизм не всегда гарантирует более низкую итоговую цену для потребителя, если исходная стоимость до этого была повышена.
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис указывает, что в программе уже зарегистрировались более 120 продавцов, и министерство уже обратило внимание на негативные сигналы. Министр подчеркивает, что при выявлении подобных нарушений недобросовестные коммерсанты будут исключены из государственной программы поддержки.
Экономисты и финансовые аналитики, однако, призывают оценивать ситуацию шире, указывая, что явное и сознательное повышение цен на местном рынке скорее следует считать отдельными исключительными случаями.
Карлис Пургайлис объясняет, что рост цен на электромобили на вторичном рынке имеет другие, глобальные причины. А именно — по всей Европе сейчас наблюдается резкое увеличение спроса на электрический транспорт, чему способствовал рост цен на топливо после начала конфликта с Ираном. Таким образом, местные изменения цен совпали с общими рыночными тенденциями и глобальным удорожанием ресурсов.
Сама государственная программа поддержки рассчитана на долгосрочный период — до конца 2029 года, и в общей сложности на эти цели выделено 40 миллионов евро. Такое решение было принято потому, что предыдущая программа объемом 30 миллионов евро получила огромный отклик, а финансирование закончилось раньше срока, позволив жителям приобрести более 6000 экологичных автомобилей.
Во время нового периода государственная поддержка при покупке одного электромобиля составит от трех до девяти тысяч евро. В рамках программы особенно выгодные условия и дополнительные финансовые бонусы предусмотрены для многодетных семей. Также на более крупную государственную поддержку смогут рассчитывать жители, которые будут готовы сдать на утилизацию свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания или пожертвовать его в поддержку Вооруженных сил Украины.