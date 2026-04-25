Жителям Латвии дадут до 9000 евро на покупку новой машины - кто может претендовать на поддержку
Покупка нового автомобиля в Латвии может обойтись значительно дешевле: государство запускает программу поддержки, по которой можно получить тысячи евро — и даже больше при соблюдении ряда условий.
Кабинет министров утвердил разработанную Министерством климата и энергетики программу поддержки для жителей по приобретению экологически чистых транспортных средств. Новая программа предусматривает поддержку покупки электромобилей, подзаряжаемых гибридов и водородных автомобилей. Размер поддержки будет различаться в зависимости от типа транспортного средства, а также от того, имеет ли житель удостоверение «Почетная семья Латвии».
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис отметил, что электромобили помогают снизить зависимость Латвии от ископаемых энергоресурсов за счет использования возобновляемых источников энергии. Также особенно значительная поддержка предусмотрена для многодетных семей — ее размер увеличивается в зависимости от количества детей. Цель программы — способствовать развитию электромобилей и зарядной инфраструктуры, а также дать семьям возможность убедиться в экономических преимуществах экологичного транспорта.
Общий бюджет программы составляет 40 миллионов евро, а поддержка будет доступна до 31 декабря 2029 года или до исчерпания средств. Размер помощи может достигать от 3000 до 9000 евро в зависимости от типа транспортного средства и наличия удостоверения «Почетная семья Латвии». Дополнительно предусмотрена выплата до 1000 евро за каждого ребенка в семьях, где более трех детей.
Кроме того, жители, которые сдадут старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на переработку или передадут его Вооруженным силам Украины, смогут получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро.
Поддержка также будет доступна для подержанных электромобилей и водородных автомобилей, если их возраст не превышает семи лет, а пробег составляет менее 150 000 километров.
Более подробная информация о программе и порядке подачи заявок позже будет доступна на сайте SIA Vides investīciju fonds.
Также Министерство климата и энергетики планирует третий этап программы поддержки из Фонда модернизации, который предусматривает помощь предпринимателям, самоуправлениям и государственным учреждениям для приобретения электромобилей и создания зарядной инфраструктуры.