Ответственность взрослых: почему дети продолжают погибать на дорогах Латвии
Трагедия в Мерсрагсе, где 10-летний мальчик, ехавший на велосипеде в школу, был сбит автомобилем и погиб, стала очередным напоминанием: детские жизни на дорогах продолжают обрываться. Эксперты говорят прямо: дети непредсказуемы, но взрослые обязаны предвидеть их ошибки.
Погибший Микс в этом году стал уже вторым ребенком, потерявшим жизнь в дорожно-транспортном происшествии. Эксперты по безопасности дорожного движения указывают - это ответственность взрослых, в том числе в аспекте оценки рискованного поведения. В прошлом году в авариях погибли 10 детей. Девять - еще годом ранее, 10 погибших - в 2023 году, сообщает Lsm.lv.
"К сожалению, в последние годы показатель у нас составляет примерно 10. Это примерно 10% от всех погибших", - рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.
"Это очень большое число, учитывая размеры нашей страны, количество жителей, и в любом случае всем необходимо менять поведение", - прокомментировал данные статистики заместитель начальника Главного управления Государственной полиции по общественному порядку Юрис Янчевскис.
Ребенок на дороге или на обочине означает непредсказуемую ситуацию и требует дополнительного внимания от водителя. Поэтому в целях осторожности необходимо снижать скорость движения. "От нас требуется большая ответственность.
Да, ребенок может быть непредсказуемым, но мы должны уметь предвидеть его непредсказуемость", - отметил Ирбитис.
"Временами дети действуют импульсивно. Переходят проезжую часть. Выбегают из-за стоящего автомобиля или другого препятствия. Поэтому и происходят эти происшествия, и в то же время всем участникам движения необходимо это учитывать. Нужно быть осторожными, особенно в таких местах", - считает Янчевскис.
Ирбитис добавляет: даже если ребенок нарушает правила дорожного движения, ответственность лежит на взрослом. Потому что ребенок не способен оценить все аспекты безопасности, предвидеть все риски. Все опрошенные Латвийским телевидением подчеркнули, что улучшить печальную статистику могло бы обучение безопасности. Не только дома, но и обязательно в школе. Обученный ребенок охотно указывает и на ошибки родителей.