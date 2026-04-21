В Зиепниеккалнсе погиб 16-летний подросток, выпавший из окна восьмого этажа
В рижском районе Зиепниеккалнс произошла трагедия, которая потрясла весь дом и вызвала множество вопросов у соседей. После гибели 16-летнего подростка, выпавшего из окна восьмого этажа, местные жители отказываются верить, что речь идет о добровольном уходе из жизни, хотя полиция пока не видит признаков насилия.
В минувшие выходные из окна квартиры на восьмом этаже дома на улице Озолциема выпал 16-летний парень. Последствия оказались смертельными. Трагедия потрясла весь район — сейчас здесь больше шока, неизвестности и вопросов, чем ясных ответов, сообщает «Degpunktā».
«Мы увидели это уже потом, когда тело было накрыто синей пленкой. Это было около полудня, но, видимо, пришлось очень долго ждать, пока приедут и увезут человека», — говорит жительница дома Сарма.
«Человек лежит на земле. Нельзя же знать — сам выпрыгнул или что там произошло. Никто ведь не знает, что случилось», — говорит другая местная жительница.
По словам окружающих, подросток был из хорошей семьи. У него было два брата, и всех троих отец воспитывал один. По крайней мере внешне, в самом юноше ничто не указывало на тяжелый внутренний конфликт, который мог бы подтолкнуть его к такому шагу. Знакомые твердо убеждены, что в этой смерти есть что-то подозрительное.
«Мы не знаем, выпрыгнул ли он сам или это был несчастный случай», — говорит соседка.
«Я не верю, что он покончил с собой. Я его знала. Он учился в параллельном классе с моей дочерью. Он не совершал самоубийства. Он был умным, ходил в музыкальную школу, хорошо учился. Он бы этого не сделал — это я могу сказать», — отмечает сосед.
В сентябре юноше должно было исполниться 17 лет. Правоохранители взяли показания у жителей подъезда и, вероятно, также у семьи. Хотя жильцы дома уверены, что это не было самоубийством, полиция пока рассматривает случившееся как трагический несчастный случай без признаков насилия.