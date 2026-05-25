"Водитель мог избежать аварии!" Мама погибшего в Мерсрагсе 10-летнего мальчика раскрывает детали трагедии
Жизнь одной семьи из Мерсрагса в минувшие выходные изменилась навсегда. В пятницу, 22 мая, 10-летний Микс, ехавший на велосипеде в школу, был сбит автомобилем. К сожалению, полученные при ударе травмы оказались настолько тяжелыми, что мальчик не выжил.
Портал Jauns.lv связался с мамой погибшего мальчика Яной, которая также поделилась трагической историей в Facebook. Сначала она призвала людей молиться за ее сына, а днем позже сообщила, что жизнь ее мальчика оборвалась.
Мама рассказывает: «Вокруг меня есть люди, которые очень помогают и поддерживают, но произошедшее стало шоком. Это случилось в пятницу после 11 часов. Микс ехал в школу, потому что у него должен был быть танцевальный концерт. Нам позвонил сосед и спросил, не наш ли ребенок уехал на велосипеде. Отец ответил, что да, и тогда, видимо, его уже сбили. Папа взял ключи и поехал на место происшествия — примерно в 2,5 километра от нашего дома. Мальчика сбил автомобиль Центральной лаборатории».
«Водитель сразу вызвал Службу неотложной медицинской помощи и сам сидел рядом с Миксом, пока медики по телефону давали инструкции и говорили не трогать мальчика. Пока ехала скорая, это было самое страшное время. Потом приехала неотложка, реанимация и полиция. Мы больше часа стояли там все вместе, и я не понимала, почему его так долго не везут в больницу и почему все задерживается на месте происшествия. Моя соседка и сотрудницы школы, которые меня поддерживали, пошли к медикам, чтобы выяснить ситуацию. Они объяснили, что мальчика стабилизируют — в легких была жидкость. Если не ошибаюсь, около 12:40 его увезли в Ригу, в Детскую больницу».
«Он был без сознания с самого момента удара. Из больницы мне позвонила врач и сказала, что уже при первом ударе, когда он ударился головой, мозг получил серьезные повреждения», — рассказывает мама.
Она подробно описывает страшные обстоятельства трагедии: «На этой дороге разрешено ехать со скоростью 80 км/ч, но машина неслась быстрее. Микса отбросило примерно на 40 метров — на месте удара валялась его кепка, у автомобиля была разбита фара и стекло, а велосипед сына был полностью уничтожен и отброшен в лес. Сам мальчик лежал на дороге еще примерно в 10 метрах дальше того места, куда улетел велосипед. Водитель проехал мимо моего сына и только потом немного притормозил и сдал назад, потому что мимо проезжала другая машина, водитель которой увидел случившееся. Мама считает, что иначе водитель, возможно, уехал бы дальше и не остановился, потому что, когда мы приехали, никаких следов торможения видно не было».
Яне тяжело понять, как такое могло произойти: «Это был ребенок, а не дикое животное — ты видишь, что он едет, и можешь затормозить. Микс был очень разумным мальчиком, в четверг получил права на велосипед и был счастлив. Водитель мог избежать аварии, потому что все произошло на прямом участке дороги». Мама утверждает, что автомобиль превышал разрешенную скорость — возможно, ехал быстрее 100 км/ч, — и что машина Центральной лаборатории часто именно по пятницам ездит по этой дороге в амбулаторию Мерсрагса на большой скорости.
«Полиция фактически связалась с нами только в пятницу, пока я была в Детской клинической университетской больнице в Риге. Они хотели поговорить с отцом, но он был не в состоянии разговаривать, поэтому полиция обратилась ко мне и спросила, как наш мальчик. Я ответила, что нужно готовиться к худшему. Полиция выразила соболезнования, и на этом все закончилось. Центральная лаборатория прислала мне сообщение с соболезнованиями и написала, что, если нужна помощь или поддержка, я могу с ними связаться», — рассказывает она.
Сейчас большую поддержку Яне оказывают сотрудники школы, соседи и семья. В семье также растет 14-летняя сестра Микса Иева. Семья планирует связаться с юристами и вместе с людьми, которые оказывают поддержку, обсудить, как действовать в такой ситуации и куда обращаться, поскольку со стороны полиции пока не поступило никакой дополнительной информации. О похоронах пока ничего не известно — необходимо дождаться информации из больницы о судебно-медицинской экспертизе, однако мама подчеркивает, что произошедшее не должно остаться без последствий и об этом нужно говорить вслух.