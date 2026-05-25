Нацобъединение хотело другие портфели, но готово возглавить четыре министерства
Национальное объединение назвало своих кандидатов в министры для возможного нового правительства Андриса Кулбергса. Партия претендует на четыре сферы — образование, внутренние дела, культуру, а также климат и энергетику, хотя признает: не все портфели соответствуют ее первоначальным ожиданиям.
Национальное объединение (NA) выдвигает в качестве кандидатов на министерские посты в новом правительстве депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Яниса Домбраву, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса.
Индриксоне выдвинута на пост министра образования и науки, Домбрава должен курировать Министерство внутренних дел, Пунтулис — Министерство культуры, а кандидатом на пост министра климата и энергетики стал Янис Витенбергс.
Индриксоне пояснила, что NA изначально хотело возглавить и другие министерства, например Министерство финансов, однако кандидат в премьеры Андрис Кулбергс («Объединенный список», AS) указал, что сохранит тандем, передав руководство Министерством финансов партии премьера, то есть AS.
«Конечно, Министерство климата и энергетики — не наш идеальный выбор. Мы охотнее возглавили бы, например, Министерство умного управления и регионального развития, но мы уважаем это распределение, и, безусловно, в Министерстве климата и энергетики тоже есть много вещей, которые можно сделать за короткое время», — сказала Индриксоне.
Как уже сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса пытаются сформировать новое правительство, распределили сферы ответственности. Конкретные имена кандидатов в министры планируется назвать завтра после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщил кандидат на пост премьер-министра Кулбергс.
Планируется, что политики AS в правительстве Кулбергса будут руководить Министерством финансов, Министерством юстиции и Министерством умного управления и регионального развития. Сейчас все эти министерства возглавляют заметные политики «Нового Единства» (JV).
NA будет руководить Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством внутренних дел и Министерством климата и энергетики.
Союз зеленых и крестьян (ZZS) фактически сохранит нынешние позиции, потеряв только руководство Министерством климата и энергетики. Эта политическая сила сохранит пост председателя Сейма, а также будет руководить Министерством экономики, Министерством благосостояния и Министерством земледелия.
«Новое Единство» сохранит в своем ведении только внешнюю политику и здравоохранение, а также должно будет взять на себя руководство Министерством обороны и Министерством сообщения — сферами, вокруг которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кулбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять бывший премьер Эвика Силиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес.
После падения правительства Эвики Силини президент поручил формирование нового Кабинета министров политику AS Андрису Кулбергсу, выделив партиям на переговоры чуть больше недели. Новое правительство намерены сформировать AS, NA, ZZS и JV.
Ранее была подписана базовая договоренность потенциального нового правительства, которая станет основой для дальнейших переговоров о планируемых работах. Также стало известно, что должности могут распределить по принципу равенства — каждой политической силе предложат по четыре поста, включая должности премьер-министра и председателя Сейма.
В подписанном документе указано, что партнеры по коалиции не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым нет единогласия всех сторон, а также обязуются не поддерживать связанные с госбюджетом предложения без общей политической поддержки.
Одной из главных приоритетных задач определено укрепление безопасности. Партии обещают обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, включая укрепление границы, развитие противовоздушной обороны, улучшение внутренней и внешней безопасности государства, развитие беспилотных технологий, совершенствование гражданской защиты и усиление защиты критической инфраструктуры в кризисных ситуациях.
Правительство также намерено продолжать поддержку Украины, выступать за сохранение и усиление санкционной политики, бороться с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями, стабилизировать бюджет, пересмотреть госзакупки и повысить прозрачность публичных финансов.
В документе также упоминаются крупные государственные проекты: по Rail Baltica планируется более тесная координация на уровне премьера, а по airBaltic до конца лета хотят оценить сценарии развития компании.
В социальной сфере акцент сделан на демографии и поддержке семей, постепенном введении базовой пенсии и дальнейшем совершенствовании системы здравоохранения. Кроме того, правительство планирует активно защищать интересы Латвии на переговорах о многолетнем бюджете Европейского союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, кохезии и стратегически важных инфраструктурных проектов.