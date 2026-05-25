ФОТО: Каннский кинофестиваль завершился феерией звездных выходов

Модное шоу звезд на закрытии Каннского кинофестиваля 2026
79-й ежегодный Каннский кинофестиваль завершился в субботу роскошной церемонией - на культовую красную дорожку у Дворца фестивалей во Франции вышли звезды мирового масштаба.
Особенно ярко на параде звездного стиля выделялись Зои Салдана, Деми Мур и Пенелопа Крус. Гости выбрали впечатляющие наряды haute couture, сверкающие украшения и элегантные однотонные образы.
От объемных, привлекающих внимание рукавов до искрящихся пайеток и смелых прозрачных деталей — финальная красная дорожка фестиваля подарила множество незабываемых модных моментов.
Как уже сообщалось, на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджу о христианской семье в Норвегии.
Вторую по престижности награду фестиваля — Гран-при — получила военная драма «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева.
В свою очередь бельгийская актриса Виржини Эфира и японская актриса Тао Окамото разделили награду за лучшую женскую роль в драме «Все внезапно», снятой в доме престарелых. Также бельгийский дуэт Эммануэль Макиа и Валентин Кампань разделил награду за лучшую мужскую роль в гей-драме о Первой мировой войне «Трус», снятой режиссером Лукасом Донтом.
Самые яркие наряды Каннского кинофестиваля 2026: от элегантности до модных провокаций.