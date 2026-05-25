Правда ли, что в Рижском роддоме к иностранкам относятся лучше, чем к местным
Скандал вокруг Рижского роддома вспыхнул после видео о культурных особенностях рожениц-иностранок. Проект Re:Check Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica выяснял, правда ли, что в роддоме к гражданкам третьих стран относятся лучше, чем к местным женщинам.
В Латвии разгорелась дискуссия после сюжета "360 Ziņas" о работе Рижского роддома с пациентками разных культур и религий. В репортаже рассказывалось, что сотрудники медучреждения прошли специальные курсы, чтобы лучше понимать особенности традиций и пожеланий женщин во время родов. После выхода сюжета фрагмент видео распространился в соцсети X, где вызвал бурную реакцию среди националистически настроенных пользователей. В комментариях утверждалось, что иностранкам якобы предоставляют лучшие условия, чем местным жительницам. Некоторые авторы возмущались тем, что больница «подстраивается под требования приезжих», а часть комментариев носила откровенно враждебный и расистский характер, сообщает LSM+.
Через несколько дней тему подхватил и Facebook-аккаунт Latvija latviešiem, который ведут представители молодежной организации Национального объединения. Один из авторов видео — Аустрис Станкевицс — заявил, что сейчас к гражданкам третьих стран якобы относятся лучше, чем к латвийским женщинам. В качестве примеров он упомянул просьбы не допускать мужчин-врачей к родам и исключать свинину из меню. Видео быстро распространилось и в общей сложности собрало более 90 тысяч просмотров.
Действительно ли к гражданкам третьих стран относятся лучше, чем к местным женщинам?
Re:Baltica связался с председателем правления Рижского роддома Сантой Марковой, которая опровергла эти утверждения. Она пояснила, что меню в соответствии со своими потребностями может выбрать любая пациентка: «Можно выбрать, если мама, например, вегетарианка или веганка, либо не употребляет какие-то продукты — например, содержащие лактозу, — или по религиозным убеждениям не может есть определенную пищу. Мы все это уважаем. Но это никак не связано с тем, что такие права или возможности выбора были бы только у иностранок».
Маркова также рассказала, что у различных религиозных общин бывают определенные традиции и запреты, связанные с родами. Например, есть пациентки, которые не хотят, чтобы при родах присутствовали мужчины. Однако подобные просьбы бывают и у латвийских женщин, и роддом это тоже уважает.
По ее словам, граждане третьих стран не создают ни дополнительных трудностей для персонала, ни финансовой нагрузки для больницы. «Есть часть мам, у которых урегулирован юридический статус и чьи услуги оплачивает Национальная служба здравоохранения. Есть также программа для беженцев и просителей убежища, из которой покрываются расходы. Иностранки сами оплачивают услуги родов, если им не положены оплаченные государством услуги».
За первые четыре месяца этого года в Рижском роддоме приняли 1156 родов. Чуть менее четырех процентов рожениц были иностранками.
Re: Baltica дозвонилась до Аустриса Станкевицса. Он заявил, что сказанное в видео было его мнением, а о «диктовке правил» он говорил в более широком контексте.