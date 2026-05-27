Синоптики обещают: уже в выходные в Латвию придет лето
Уже к концу недели Латвия наконец выдохнет: ветер стихнет, дожди отступят, а температура начнет неуклонно подниматься, прогнозируют синоптики.
В четверг во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Северо-западный ветер снова усилится, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду, во время грозы возможны еще более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит +11..+16 градусов.
В пятницу, субботу и воскресенье кратковременный дождь прогнозируется лишь местами. На выходных будет дуть слабый ветер. Ночью температура местами может опуститься до +3 градусов; в пятницу воздух прогреется до +13..+18 градусов, а в субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше +20 градусов.
Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на два градуса выше нормы - ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето.