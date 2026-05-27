Нидерланды получат доступ к латвийскому полигону "Селия" для работы с дронами

На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная "уже довольно давно", нуждается в реструктуризации, и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющей границу как с Россией, так и с Беларусью, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов.