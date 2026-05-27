Объявлено желтое предупреждение о штормовом ветре в Риге
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень предупреждения для столицы и побережья Рижского залива.
В среду, 27 мая, во второй половине дня на этих территориях ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Жителей призывают соблюдать осторожность.
Согласно оперативной информации и распространенному предупреждению, в период до 18:00 в Риге и прибрежных районах Рижского залива ветер значительно усилится.
Метеорологи отмечают, что порывы северо-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Такая сила ветра способна ломать ветви деревьев и вызывать небольшие повреждения, особенно на открытых территориях и у побережья.
В связи с погодными условиями в регионе, включая столицу, действует желтый уровень предупреждения, что означает потенциально опасную погоду.
Жителей, особенно в Риге и на побережье в направлении Саулкрасты и Айнажи, призывают учитывать сильные порывы ветра при планировании своих дел, а также закрепить легкие предметы на балконах и во дворах и внимательно выбирать места для парковки автомобилей, избегая больших деревьев.