Эвика Силиня на открытии "Саммита дронов": "Нам нужны радары, сенсоры, перехватчики, пулеметы, ракеты и солдаты"
Дроны уже изменили войну — и Латвия хочет быть среди стран, которые быстрее других учатся отвечать на новые угрозы. На открытии «Саммита дронов» в Риге Эвика Силиня заявила, что стране нужны не только радары, сенсоры и перехватчики, но прежде всего подготовленные люди, способные использовать новые технологии на практике.
Находящаяся в отставке премьер-министр Латвии Эвика Силиня в среду в Риге открыла «Саммит дронов» и отметила, что дроны изменили военную сферу, а иной подход теперь необходим также к логистике и медицинской поддержке. По мнению Силини, представления о боевых операциях в воздухе, на земле и на море теперь требуют принципиально нового мышления.
Силиня сообщила, что жителей Латвии тревожат инциденты в воздушном пространстве, вызванные «дронами из России и Беларуси», подчеркнув то, что для успешного предотвращения угрозы для общества, должны совпасть несколько факторов:
«Нам нужны радары, сенсоры, перехватчики, пулеметы и ракеты. Но больше всего нам нужны солдаты. Мужчины и женщины в форме — именно они определяют результат. Поэтому больше всего мы будем вкладывать в их подготовку и навыки».
Она подчеркнула, что необходимо продолжать тесное сотрудничество с Украиной и союзниками, чтобы собирать их знания и опыт и адаптировать их к потребностям Латвии. Силиня также упомянула, что в среду с нидерландскими партнерами был подписан меморандум о взаимопонимании по использованию Селийского полигона для развития автономных систем.
Премьер-министр в отставке отметила, что развитие технологий дает возможности, но одновременно создает и риски. По ее словам, необходимо осознавать угрозы безопасности, поскольку они реальны и серьезны. Силиня пояснила, что доступность автономных систем не только для государств, но и для отдельных людей и негосударственных групп может увеличить угрозы общественной безопасности и критической инфраструктуре.
По ее мнению, усиление автономности и интеграции, а также различные решения на базе искусственного интеллекта могут дать значительный потенциал, поэтому людям нужно быть смелыми и разумными, чтобы правильно использовать эти возможности.
По словам Силини, Латвия — подходящее место для обсуждения таких вопросов, поскольку она является одной из ведущих стран в развитии автономных систем. Она подтвердила, что Латвия планирует продолжать этот путь с учетом своего географического положения, некоторых соседей и того, что происходит в других частях мира.
В завершение выступления премьер-министр от имени Латвии и министра обороны вручила американскому конгрессмену Дону Бейкону награду министра обороны Латвии — почетный знак за значительный вклад в развитие оборонной отрасли.
Как уже сообщалось, Бейкон — член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, представляющий штат Небраска, и бывший бригадный генерал Военно-воздушных сил США. В Конгрессе США он работает в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам и является одним из сопредседателей Балтийской группы Палаты представителей. Бейкон неоднократно выступал за продолжение военной поддержки США странам Балтии.