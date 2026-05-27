Несчастливая должность? Ищут нового директора Госканцелярии, у двух предыдущих - проблемы с законом
Нового директора Государственной канцелярии не будет выбирать премьер-министр - на эту должность будет объявлен конкурс, сообщили в Госканцелярии.
Закон о государственной гражданской службе предусматривает, что открытый конкурс претендентов на вакантную должность чиновника может не объявляться в отдельных, установленных законом случаях, за исключением случаев, когда руководитель учреждения освобожден от должности по обоюдному взаимному соглашению.
Таким образом, в случаях, когда руководитель учреждения освобожден от должности по обоюдному соглашению, должен проводиться открытый конкурс претендентов. Трудовые отношения с предыдущим директором Госканцелярии Райвисом Кронбергсом были прекращены по соглашению с премьер-министром Эвикой Силиней.
Кронбергс, отстраненный от должности в связи с так называемым делом лесопромышленников, ушел с должности 18 мая.
До назначения нового руководителя Госканцелярии эти обязанности исполняет заместитель директора Госканцелярии по правовым вопросам Инесе Гайлите.
Кабинет министров утвердил Кронбергса в должности директора Госканцелярии 23 июля 2024 года. Его кандидатуру на эту должность выдвинула Силиня. В прошлом году Кронбергс заработал 97 066 евро (в среднем около 8088 евро в месяц), свидетельствует поданная им декларация должностного лица за 2025 год. Это были его единственные доходы в прошлом году. Прошлый год стал первым полным годом, который он провел на посту директора Государственной канцелярии.
До Райвиса Кронбергса должность директора Государственной канцелярии Латвии на протяжении более семи лет занимал Янис Цитсковскис. В 2024 году он был освобожден от руководства Госканцелярией в результате громкого скандала, связанного с использованием спецрейсов (частных самолетов) бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Госконтроль в ходе ревизии признал данные траты нецелевыми. В настоящее время Цитсковскис является единственным обвиняемым по уголовному делу о спецрейсах.