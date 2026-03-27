Кронбергс о расследовании в деле лесопромышленников: "Я готов сотрудничать"
Бывший государственный секретарь Министерства земледелия (МЗ) и нынешний директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс отверг в разговоре с Jauns.lv наличие у него конкретной информации о лицах, причастных к возбужденному Генеральной прокуратурой уголовному процессу по делу лесопромышленников, однако признал, что в ходе расследования вопросы, по всей видимости, будут заданы и ему.
«В то время я был государственным секретарём Министерства земледелия (МЗ) и представителем акционеров Latvijas valsts meži от МЗ, поэтому полагаю, что в рамках данного процесса вопросы будут заданы и мне. Я, разумеется, готов сотрудничать и дать все необходимые разъяснения», — заявил Кронбергс.
Он настаивает на том, что в тот момент [в 2023 году] отрасль лесопромышленности оказалась в кризисной ситуации, складывавшейся на протяжении многих лет. «Представители лесопромышленной отрасли обратились к нам в связи с тем, что не работал механизм ценообразования, разработанный LVM, что свидетельствовало о необходимости его изменения».
Нынешнюю ситуацию он охарактеризовал как «печальную». «Два года назад мы обратились к правительству, чтобы проинформировать о ситуации в лесопромышленной отрасли и предложили решение, которое сработало. И теперь, спустя два года, мы оказались в таком процессе. Я готов предоставить всю информацию со своей стороны и дать пояснения», — подчеркнул Кронбергс.
Контекст
Как уже сообщалось, в понедельник Генеральная прокуратура возбудила уголовный процесс о возможных преступлениях, связанных с поддержкой лесопромышленников. Ещё 20 ноября 2025 года Генеральная прокуратура начала проверку того, действовали ли государственные должностные лица в соответствии с требованиями закона при принятии решений об оказании поддержки лесопромышленникам.
В ходе проверки было установлено, что, по всей видимости, были совершены уголовно наказуемые деяния, связанные с незаконной поддержкой лесопромышленников путём корректировки цен в долгосрочных договорах LVM. В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовный процесс о преступлениях, предусмотренных статьей Уголовного закона «Уголовно наказуемые деяния на службе государственных институтов».
Ранее комиссия по служебной проверке пришла к выводу, что финансовое положение лесопромышленных предприятий, получивших государственную помощь в конце 2023 года, в 2023 году не было системно или структурно нестабильным. В докладе был приведен ряд фактов, вызывавших сомнения в обоснованности предоставленной поддержки.
Комиссия указала, что информативный доклад 2023 года «О снижении факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность лесопромышленной отрасли Латвии» был подготовлен некачественно, а представленная в нем информация носила односторонний характер, поскольку основывалась исключительно на позиции отраслевой ассоциации, тогда как Министерство земледелия (МЗ) не провело всестороннего анализа.
Комиссия по проверке установила, что к подготовке упомянутого доклада LVM не привлекались, всестороннего сбора и анализа данных проведено не было, что, по мнению комиссии, свидетельствует об отсутствии объективности. Вместе с тем комиссия отметила, что с момента разработки, продвижения и исполнения упомянутого доклада прошло уже два года, в связи с чем в соответствии с Законом о дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих возбудить дисциплинарное производство не представляется возможным. «Таким образом, можно констатировать, что срок давности истек», — говорится в информативном докладе, подготовленном комиссией.