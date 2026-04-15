Силиня может обратиться в суд из-за заявлений Цитсковскиса об использовании VIP-зала
Премьер-министр Эвика Силиня может обратиться в суд за клевету в связи с заявлениями бывшего директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса о необоснованном использовании ею VIP-зала в аэропорту Амстердама.
Эвика Силиня написала в Х, что в свете продолжающихся судебных разбирательств, в том числе уголовного процесса против Цитсковскиса, его высказывания могут быть расценены как тактика защиты.
Премьер-министр подчеркнула, что обвинения не соответствуют действительности, и добавила, что рассмотрит возможность судебного иска за клевету.
В среду на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем Силиня заявила журналистам, что обратилась в Госканцелярию с требованием разъяснить и предоставить всю информацию в связи с высказываниями Цитсковскиса. Важно понять, соответствуют ли действительности упомянутые суммы и заявления Цитсковскиса в целом, пояснила Силиня.
Она напомнила, что обвинения против бывшего директора Госканцелярии связаны именно с тем, что не был установлен порядок использования высшими должностными лицами специальных авиарейсов. Силиня подчеркнула, что высшие государственные должностные лица обязаны соблюдать особый протокол, а обязанность Госканцелярии - обеспечивать его соблюдение.
"Я не хочу комментировать судебный процесс, но ожидаю, что Государственная канцелярия разъяснит отдельные прозвучавшие утверждения", - добавила Силиня.
В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр заявила, что, по ее мнению, Цитсковскис использует предвыборный период для оказания давления на политиков и, таким образом, для защиты в уголовном процессе. При этом она не исключила, что бывший директор Госканцелярии может использовать свою нынешнюю популярность для того, чтобы самому баллотироваться или способствовать избранию другой политической силы.
На вопрос о том, пользуется ли она VIP-залами в аэропортах при исполнении своих обязанностей премьер-министра, Эвика Силиня ответила, что высокопоставленные чиновники имеют право на такую привилегию в соответствии с нормативными актами. Подобная процедура действует во всем мире, и, по ее мнению, это нормально.
На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что "не помнит все счета", но Цитсковскис отвечал за разработку и реализацию процедуры командировок. В любом случае, вся информация была передана в прокуратуру и СМИ, заявила глава правительства.
В интервью Латвийскому телевидению Цитсковскис заявил, что он и его коллеги по Госканцелярии часто настаивали на том, что должностные лица не должны допускать необоснованных трат, но их не слушали. В одном из таких случаев Силине был выставлен счет на сумму около 4000 евро после того, как она и ее советница посетили VIP-зал в аэропорту Амстердама.
По словам Цитсковскиса, он отказался оплачивать счет, но его отстранили, и впоследствии счет был утвержден другим должностным лицом.
Цитсковскис в настоящее время проходит по так называемому делу о спецрейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.