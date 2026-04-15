Стало известно, почему Эвика Силиня воспользовалась VIP-залом в аэропорту Амстердама
Пребывание премьер-министра Эвики Силини в VIP-зале аэропорта Амстердама, вокруг которого разгорелся скандал, было связано с ее официальной поездкой в США в марте 2024 года. Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис утверждает, что у него есть документы, подтверждающие оплату этого счета, и заявляет о готовности защищать свои слова в суде.
Согласно архиву агентства LETA, Эвика Силиня находилась с визитом в США с 11 марта по 14 марта 2024 года. Во время визита она приняла участие в 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с высокопоставленными должностными лицами США, членами Конгресса, представителями бизнеса и латышской диаспоры.
Премьер-министр также выступила на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
По словам Цитсковскиса, он будет готов, если Силиня обратится против в суд за клевету из-за утверждений об использовании VIP-зала. По словам бывшего чиновника, у него есть пакет документов по этому конкретному счету за VIP-зал, который он официально запросил и получил в Государственной канцелярии.
Он также утверждал, что счет был оплачен 19 апреля 2024 года тогдашним заместителем директора Госканцелярии по юридическим вопросам Инесе Гайлите, которая временно исполняла обязанности Цитсковскиса. Цитсковскис был отстранен от должности директора Государственной канцелярии 10 апреля 2024 года.