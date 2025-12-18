Скандал с перелетами Кариньша уходит в суд: что обещает раскрыть Цитсковскис на процессе в Риге

В течение трех лет у Кариньша были 53 зарубежных командировки, и в 32 случаях для этого использовались спецрейсы - отдельные самолеты для делегаций в составе 4-8 человек, которые обходились примерно в 5-8 раз дороже, чем бизнес-класс на регулярных коммерческих рейсах. Государственный контроль по результатам ревизии указал, что в восьми случаях решение использовать спецрейсы было незаконным и причинило госбюджету ущерб как минимум в размере 221 566 евро, а еще как минимум 323 688 евро из средств ЕС были израсходованы неэкономично на полеты премьера на заседания Европейского совета. По факту возможной крупной растраты государственных средств Генеральная прокуратура начала уголовный процесс. После длившегося полтора года расследования прокуратура пришла к выводу, что на четыре командировки в 2022 году Госканцелярия незаконно израсходовала 89 382,90 евро. "Оценивая с точки зрения уголовного права, мы можем без сомнений сказать, что незаконно средства были использованы для четырех командировок", - сказал прокурор, поясняя, почему сумма значительно меньше, чем выявленная Госконтролем.