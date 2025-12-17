Пассажиров на маршрутах Рига-Тукумс и Рига-Айзкраукле ждет сюрприз

«Наша миссия — соединять людей, границы и предприятия, но на этот раз мы доставим рождественское настроение, которое отправится к жителям разных городов Латвии. "Праздничный почтовый поезд" предназначен для каждого, чтобы наполнить сюрпризом дорогу домой или к другой цели», — подчеркнул председатель правления Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис.