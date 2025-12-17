Пассажиров на маршрутах Рига-Тукумс и Рига-Айзкраукле ждет сюрприз
Latvijas Pasts совместно с пассажирским железнодорожным перевозчиком Vivi приглашает на «Праздничный почтовый поезд», который в четверг, 18 декабря, откроют Дед Мороз и его помощник. Пассажиры смогут встретить этих персонажей на маршрутах Рига-Тукумс-Рига и Рига-Айзкраукле-Рига.
Праздничную атмосферу создаст украшенный первый (или, соответственно, последний) вагон «Праздничного почтового поезда». Пассажирам будут доступны горячий напиток, пряники, моментальные фото, почтовые марки, посвященные благотворительному марафону Dod pieci!, а также Дед Мороз с помощником, которые станут праздничными спутниками каждого пассажира.
«Праздничный почтовый поезд» выполнит несколько рейсов. На линии в сторону Тукумса отправление с Рижского центрального вокзала — в 14:45, прибытие — в 16:30. Обратно из Тукумса поезд отправится в 16:45 и прибудет на Рижский центральный вокзал в 18:15.
«Наша миссия — соединять людей, границы и предприятия, но на этот раз мы доставим рождественское настроение, которое отправится к жителям разных городов Латвии. "Праздничный почтовый поезд" предназначен для каждого, чтобы наполнить сюрпризом дорогу домой или к другой цели», — подчеркнул председатель правления Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис.
Во втором маршруте поезд отправится с Рижского центрального вокзала в 18:39 в направлении Айзкраукле и прибудет туда в 19:58. Из Айзкраукле «Праздничный почтовый поезд» выедет в 20:21 и вернется в Ригу в 21:29.
После открытия пассажиры из разных городов Латвии и дальше смогут попасть в рождественски украшенный вагон, который будет курсировать по различным маршрутам вплоть до конца 2025 года.