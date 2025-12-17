10 евро, которые решают будущее. Эксперт высказался о пенсиях латвийцев
Всего 10 евро в месяц могут изменить вашу старость. Эксперт рассказывает, как даже такая, казалось бы, небольшая сумма способна обеспечить финансовую свободу и спокойствие в будущем.
Хотя пожилой возраст нередко кажется далеким этапом жизни, о котором многие, особенно молодые люди, пока не спешат задумываться, руководитель компаний Luminor по управлению активами и пенсионному обеспечению Атис Круминьш напоминает: время — один из важнейших факторов в формировании накоплений. Даже небольшие, но регулярные взносы в долгосрочной перспективе способны создать существенную финансовую поддержку в пожилом возрасте. Чем раньше начинаются инвестиции в благосостояние будущего, тем выше вероятность сформировать значительный капитал, который впоследствии может обеспечить финансовую независимость и свободу выбора.
Время и регулярность — главный актив в молодости
Формирование накоплений в молодом возрасте может быть непростым, поскольку доходы зачастую невелики, а темп жизни и потребности высоки. Однако именно в этот период у человека есть один из самых ценных ресурсов — время. В долгосрочной перспективе оно позволяет даже небольшим инвестициям стабильно расти и достигать значительных объемов. Такой подход не только помогает создать капитал к старости, но и формирует ответственное финансовое мышление с ранних лет.
Уже с первой заработной платы, с которой уплачивается социальный налог, средства автоматически направляются в пенсионные накопления первого и второго уровней. Хотя взносы во второи пенсионный уровень (5 % от брутто-заработной платы) осуществляются автоматически, у каждого есть возможность влиять на результат этих накоплений, выбирая наиболее подходящий пенсионный план и отслеживая его эффективность в долгосрочной перспективе. Поэтому важно, чтобы молодые люди выбирали пенсионный план, соответствующий их возрасту.
Данные опроса показывают, что жители Латвии, особенно молодежь, становятся все более осведомленными о своих пенсионных накоплениях второго уровня. Если в 2024 году 31 % молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет признавались, что не знают, где искать информацию о своеи пенсии, то в этом году этот показатель снизился до 14 %.
«Хотя финансовая грамотность молодежи растет, для многих по-прежнему становится открытием, что они сами могут участвовать в формировании своей пенсии. Выбирая пенсионный план, соответствующий возрасту, и отслеживая доходность пенсионного плана второго уровня, можно в определеннои степени влиять на размер пенсионного капитала. На рынке доступны различные пенсионные планы с разным уровнем риска, философией управления, комиссиями и, соответственно, различным потенциальным доходом. Чем выше риск плана, тем больше потенциальная доходность в долгосрочнои перспективе, однако необходимо учитывать возможные краткосрочные убытки. Если молодой человек начинает трудовую деятельность примерно в 20 лет, впереди у него как минимум 45 лет работы, и в таком случае пенсионные планы с высоким уровнем риска являются весьма подходящими, поскольку будет достаточно времени, чтобы накопления пережили колебания финансовых рынков. Эту привилегию определенно стоит использовать», — отмечает Атис Круминьш.
Даже небольшие инвестиции сегодня формируют стабильное завтра
Чтобы уровень жизни в пожилом возрасте был финансово полноценным, пенсия должна составлять не менее 70–80 % прежних доходов. Однако только за счет накоплении первого и второго уровней пенсионного обеспечения редко удается обеспечить достаточный уровень дохода в пенсионные годы. На практике существующая пенсионная система, опирающаяся лишь на первые два уровня, не способна обеспечить этот показатель. Поэтому дополнительные накопления становятся важным элементом личного благосостояния в будущем.
Одним из самых простых инструментов в этом отношении является третий пенсионный уровень — добровольная форма накоплений, которую можно адаптировать под свои возможности и цели. Самое главное — начать откладывать, пусть даже небольшие суммы. Даже несколько десятков евро в месяц могут стать прочной основой накоплении при условии регулярных взносов. Со временем и по мере роста доходов важно пересматривать размер взносов и, по возможности, увеличивать их. Если уже с первых лет трудовой деятельности регулярно откладывать 5–10 % доходов, в долгосрочной перспективе можно накопить значительную сумму.