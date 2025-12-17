10 евро, которые решают будущее. Эксперт высказался о пенсиях латвийцев

«Хотя финансовая грамотность молодежи растет, для многих по-прежнему становится открытием, что они сами могут участвовать в формировании своей пенсии. Выбирая пенсионный план, соответствующий возрасту, и отслеживая доходность пенсионного плана второго уровня, можно в определеннои степени влиять на размер пенсионного капитала. На рынке доступны различные пенсионные планы с разным уровнем риска, философией управления, комиссиями и, соответственно, различным потенциальным доходом. Чем выше риск плана, тем больше потенциальная доходность в долгосрочнои перспективе, однако необходимо учитывать возможные краткосрочные убытки. Если молодой человек начинает трудовую деятельность примерно в 20 лет, впереди у него как минимум 45 лет работы, и в таком случае пенсионные планы с высоким уровнем риска являются весьма подходящими, поскольку будет достаточно времени, чтобы накопления пережили колебания финансовых рынков. Эту привилегию определенно стоит использовать», — отмечает Атис Круминьш.