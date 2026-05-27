Две работы в Латвии - это новый стиль жизни или жесткая необходимость? Что скрывает статистика
Латвийцы все чаще ищут вторую работу, но мотивы у нас кардинально отличаются от европейских. Разбираемся в цифрах и трендах вместе с экспертами.
Помните времена, когда фраза «он работает на двух работах» звучала как приговор или синоним крайней бедности? Сегодня ландшафт меняется. Свежие данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии фиксируют устойчивый тренд: за последние пять лет число жителей, ищущих дополнительный доход, неуклонно растет. В прошлом году подработку официально имели 45,5 тысяч наших сограждан.
Что это — тревожный звонок для экономики или признак того, что мы научились гибко управлять своим временем?
Латвия на карте Европы: две разные культуры
Если посмотреть на общеевропейский контекст, Латвия выглядит вполне уверенно, но со своими особенностями. По данным Eurostat, в среднем по ЕС подрабатывают около 4,1% занятого населения. Латвия этот показатель обгоняет — у нас дополнительный доход имеют 5,2%. Однако мы все еще немного отстаем от соседей по Балтии: в Литве подрабатывают 5,6%, а в Эстонии — 6,7%.
Но самое интересное кроется в мотивации, и здесь Европа четко разделилась на два лагеря с совершенно разной культурой отношения к труду.
На одном полюсе находятся Нидерланды и страны Скандинавии, где фиксируются самые высокие показатели. Например, в Нидерландах подрабатывают 10,4% населения, а в Дании — 8,9%. Здесь исторически доминирует модель частичной занятости (part-time), и совмещение нескольких работ — это чаще всего добровольный выбор стиля жизни. Люди просто хотят сменить картинку, попробовать себя в чем-то новом, монетизировать хобби или разнообразить будни.
На другом полюсе — Балтия и Восточная Европа, где на рынке труда до сих пор прочно укоренена жесткая модель полной занятости (full-time) с понедельника по пятницу. В наших реалиях вторичная занятость — это не поиск вдохновения, а экономически обоснованный шаг. Это прагматичное стремление угнаться за растущей стоимостью жизни, компенсировать инфляцию и гарантировать себе финансовую стабильность.
На самом дне этого рейтинга находятся Болгария (0,5%) и Румыния. Но радоваться за них не стоит: эксперты сходятся во мнении, что там подработка просто ушла в серую зону и никак не учитывается официальными инстанциями из-за высокой доли теневой экономики.
Летний бум и развитие технологий
По мнению Гинты Земгале, руководителя отдела клиентского опыта банка Citadele, на руку работающим латвийцам сыграла сама эволюция рынка труда. Во-первых, гибридный формат и «удаленка» освободили часы, которые раньше тратились на дорогу и офисные разговоры. Во-вторых, большое влияние оказывает и развитие технологий и платформенной занятости. Старт на подработке часто больше не требует физического перемещения или сложных обязательств — подзаработать по вечерам или выходным стало сравнительно просто..
Интересно, что у латвийской подработки отчетливое «летнее лицо». Число занятых на второй работе резко взлетает в теплые месяцы и падает зимой. Это логично: активизируются туризм, стройки, сельское хозяйство и организация мероприятий, где сезонный спрос на рабочие руки огромен. Некоторые специалисты целенаправленно используют свой отпуск или более свободный график на основной работе, чтобы подзаработать в пик сезона.
Кто чаще берет подработку?
Статистика за последние десять лет неумолима: женщины берут подработку значительно чаще мужчин. В прошлом году это соотношение составило 26,3 тысячи женщин против 19,2 тысяч мужчин.
Причина банальна и кроется в структуре нашей экономики. Основной массив дополнительных работ сосредоточен в образовании и медицине — сферах, где исторически преобладает женский труд. Поскольку зарплаты в госсекторе критически отстают от реальной стоимости жизни, учителям приходится брать частные уроки, а медсестрам — дополнительные дежурства в частных клиниках. Для них это способ закрыть базовые счета.
Хорошая новость: мы (пока) не выгораем
Главный страх при упоминании второй работы — это хроническая усталость и выгорание. Но, судя по цифрам, латвийцы умеют дозировать нагрузку. Для большинства вторая работа — это не вторая полноценная смена.
- 39,1% подрабатывающих тратят на это всего от 1 до 10 часов в неделю.
- 26,2% уделяют дополнительному заработку от 11 до 20 часов.
В то время как в среднем по ЕС из-за совмещения позиций более 45 часов в неделю вкалывают 10,8% сотрудников (а в Греции — больше 20%), в Латвии этот показатель критически низок — всего 4,1%. Мы берем качеством, а не изнуряющим количеством часов.
Как сделать так, чтобы деньги не «растаяли»?
Дополнительный доход — это круто, но только если он работает на ваше будущее, а не уходит на импульсивные покупки в супермаркете. Банковские аналитики советуют внедрить три простых правила, чтобы подработка действительно повысила ваш уровень жизни:
Разделяйте потоки сразу. Заведите для денег с подработки отдельный счет или сберегательный аккаунт. Если они будут приходить на основную карту, вы потратите их на повседневные нужды и даже не заметитите.
Дайте деньгам имя. Копить «просто так» скучно и тяжело. Сформулируйте цель: «на подушку безопасности», «на досрочное закрытие кредита», «на первый взнос за квартиру».
Заставьте их расти. Если базовые потребности закрыты, даже небольшие суммы (50–100 евро в месяц) имеют накопительный эффект. Направьте их в 3-й пенсионный уровень или инвестиционные фонды. Через несколько лет вы скажете себе прошлому огромное спасибо.